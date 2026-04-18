俳優の仲野太賀（33）が主演を務める「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）でNHK大河ドラマ初出演を果たし、天才軍師・黒田官兵衛役に挑む俳優・倉悠貴（26）の扮装姿が番組公式SNSで初公開された。

＜※以下、ネタバレ有＞

2021年度後期のNHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

倉は19年に俳優デビューした若手実力派。「おちょやん」でヒロイン・竹井千代（杉咲花）の弟・竹井ヨシヲ役。昨年度前期「あんぱん」で主人公・若松のぶ（今田美桜）の高知新報時代の同僚記者・岩清水信司役を好演したのも記憶に新しい。

今回演じるのは、俳優の岡田准一が主演を務めた2014年の大河「軍師官兵衛」の主人公にもなった戦国武将・黒田官兵衛。豊臣兄弟の心強い味方となる。織田と毛利の勢力争いの前線・播磨（兵庫県西部）で小寺家に仕えていたが、豊臣秀吉が播磨攻略を任されたことを機に、率先して秀吉の配下に入る。稀代の軍師・竹中半兵衛（菅田将暉）に対抗心を燃やしている。

SNS上には「美しい黒田官兵衛」「両兵衛が揃うのが楽しみ」「凛々しく精悍な表情！演技力抜群なので、期待しています」などの声。半兵衛との“軍師対決”“両兵衛（二兵衛）競演”に注目が集まる。

また「おちょやん」で主人公の父・竹井テルヲに扮した歌手・トータス松本は今回、戦国武将・荒木村重役。織田信長に反旗を翻し、官兵衛を摂津・有岡城に幽閉したが、こちらの描写も期待される。