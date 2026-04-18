ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦する。

試合開始前、ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーでは午後12時33分時点で気温はわずか1度。さらに大雪により、グラウンド一面が雪で真っ白となっていた。

試合までには止む予報となっており、球場ではグラウンド整備が始まった。広報によると、以前にも似たような状況があり、早めに雪が止めば試合ができる可能性があるとした。試合開始時間は日本時間で午前9時40分となっている。

また、雪が降り積もる中、三塁側ベンチにはパヘスらの姿もあり、長袖のパーカーに半ズボンの服装でグラウンドを撮影していた。さらに、プライアー投手コーチとエベル三塁コーチが雪合戦を始め、エベルコーチは「翔平も連れてこよう」とジョークを言う場面もあった。その後は佐々木朗希もベンチに姿を見せ、雪を集めて投げていた。

この日のロッキーズ先発は菅野智之投手で、大谷翔平投手にとっては今季初の日本投手との対戦となる。大谷は昨年9月7日（同8日）、当時オリオールズ所属だった菅野とメジャーで初対戦。2本塁打を放つなどの活躍で、菅野を攻略し、チームを勝利に導いている。