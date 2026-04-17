銀座コージーコーナー×ガーナ♡濃厚チョコスイーツ3種が期間限定登場

銀座コージーコーナーとロッテの人気チョコレート「ガーナ」がコラボしたスイーツが、2026年4月24日（金）より登場♡今年で4年目を迎える人気企画に、新作も加わりさらに充実。濃厚なカカオの味わいと多彩な食感が楽しめる3品は、日常のご褒美はもちろん母の日ギフトにもぴったりです♪

新登場スフレの軽やか食感

新たに仲間入りした「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」は、軽やかさと濃厚さを両立した注目スイーツ。

＜ガーナ＞チョコレートスフレ



価格：680円（税込734円）

ガーナミルクとガーナブラックを使用し、ミルクのコクとカカオの香りを同時に楽しめる一品。スフレ特有の“ふわシュワッ”とした口どけで、軽やかに食べられるのにしっかり満足感も感じられます。

販売：4月24日（金）～6月4日（木）頃

生ノースマン抹茶が期間限定で登場！上品な甘さとほろ苦さの贅沢スイーツ

濃厚ケーキ＆進化系シュー

＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ



価格：590円（税込637円）

2層のムースと生チョコを重ねた贅沢な仕立てで、口どけとカカオの深みが魅力。母の日期間には「haha」ピック仕様になり、ギフトにもぴったりです。

販売：4月24日（金）～6月4日（木）頃

※5月8日（金）～10日（日）は母の日仕様

ジャンボシュークリーム（ガーナ）



価格：230円（税込248円）

チョコカスタードとチョコホイップの2層仕立て。カスタードのチョコ感がさらにアップし、より濃厚な味わいに進化しました。

販売：4月24日（金）～6月4日（木）頃

ガーナの魅力を堪能する3品

今回のコラボは、ガーナならではの「とろける口どけ」と「カカオの芳醇な香り」を最大限に引き出したラインアップ。

軽やかなスフレ、濃厚なケーキ、満足感たっぷりのシュークリームと、それぞれ異なる食感と楽しみ方が魅力です。シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

母の日にもぴったりのご褒美♡

家族でシェアしたり、自分へのご褒美に楽しんだりと、さまざまなシーンに寄り添うガーナコラボスイーツ。特に母の日期間限定の仕様は、感謝の気持ちを伝えるギフトにもおすすめです♪

濃厚なチョコレートの美味しさとともに、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。