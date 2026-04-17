銀座コージーコーナー×ガーナ♡濃厚チョコスイーツ3種が期間限定登場
銀座コージーコーナーとロッテの人気チョコレート「ガーナ」がコラボしたスイーツが、2026年4月24日（金）より登場♡今年で4年目を迎える人気企画に、新作も加わりさらに充実。濃厚なカカオの味わいと多彩な食感が楽しめる3品は、日常のご褒美はもちろん母の日ギフトにもぴったりです♪
新登場スフレの軽やか食感
新たに仲間入りした「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」は、軽やかさと濃厚さを両立した注目スイーツ。
＜ガーナ＞チョコレートスフレ
価格：680円（税込734円）
ガーナミルクとガーナブラックを使用し、ミルクのコクとカカオの香りを同時に楽しめる一品。スフレ特有の“ふわシュワッ”とした口どけで、軽やかに食べられるのにしっかり満足感も感じられます。
販売：4月24日（金）～6月4日（木）頃
生ノースマン抹茶が期間限定で登場！上品な甘さとほろ苦さの贅沢スイーツ
濃厚ケーキ＆進化系シュー
＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ
価格：590円（税込637円）
2層のムースと生チョコを重ねた贅沢な仕立てで、口どけとカカオの深みが魅力。母の日期間には「haha」ピック仕様になり、ギフトにもぴったりです。
販売：4月24日（金）～6月4日（木）頃
※5月8日（金）～10日（日）は母の日仕様
ジャンボシュークリーム（ガーナ）
価格：230円（税込248円）
チョコカスタードとチョコホイップの2層仕立て。カスタードのチョコ感がさらにアップし、より濃厚な味わいに進化しました。
販売：4月24日（金）～6月4日（木）頃
ガーナの魅力を堪能する3品
今回のコラボは、ガーナならではの「とろける口どけ」と「カカオの芳醇な香り」を最大限に引き出したラインアップ。
軽やかなスフレ、濃厚なケーキ、満足感たっぷりのシュークリームと、それぞれ異なる食感と楽しみ方が魅力です。シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイント。
母の日にもぴったりのご褒美♡
家族でシェアしたり、自分へのご褒美に楽しんだりと、さまざまなシーンに寄り添うガーナコラボスイーツ。特に母の日期間限定の仕様は、感謝の気持ちを伝えるギフトにもおすすめです♪
濃厚なチョコレートの美味しさとともに、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。