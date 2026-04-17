【ファミマ】限定だって！ 次食べたい「新作パン」

【ファミリーマート】から、スイーツ気分で楽しめる「新作パン」が登場中。「くりーむパン」でおなじみの【八天堂】とのコラボで、朝食はもちろん、ランチやおやつなどさまざまなシーンで食べたくなりそうなボリューム感にも注目です。今回はそんな、冷やしておいしい「新作パン」をピックアップ。ファミリーマート限定品で、数量限定とのことなので、ぜひ早めにチェックしてみてください。

まるでプリンのようなメロンパンとは？

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「まるっと全部がプリンそのもの」と紹介しているのが、「冷やしてたべるくりーむメロンパン カスタードプリン風」です。「くりーむパン」で有名な【八天堂】とのコラボ商品で、公式サイトによると「サクッとしたクッキー生地にカスタードクリームとカラメルフィリングを入れたまるでプリンのようなメロンパン」とのこと。表面のクッキー生地はシュガーコーティングされていて、ひんやりサクッとした食感を楽しめそう。甘党さんもしっかり満足できるはず。

完成度の高いさすがの美味しさ！

@sujiemonさんが「濃厚な甘さのプリンカスタード」と表現しているクリームは、カラメルフィリングとマッチして特別な美味しさを生みだしてくれそう。「八天堂らしい完成度の高さ」と、@sujiemonさんも絶賛しています。パンコーナーではなく、冷蔵スイーツのコーナーに置かれているのでぜひチェックしてみてください。販売価格は\298（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A