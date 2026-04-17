ROIROM、野望を告白「2人で主演、主題歌をしたい」 新生活にエールも【コメント全文】
本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY2（11日）に出演。インタビューに回答した。
【ライブ写真】世界観もぴったり！なROIROM
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。ROIROMが出演したDAY2は18日までABEMAにて無料見逃し配信している。
【コメント全文】
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください。
本多：全曲注目してほしいです！さまざまなジャンルの楽曲を披露させていただいたので、笑って泣いて、楽しんでいただけたらうれしいです。
浜川：今回初めてパフォーマンスさせていただいた「Dress Code」は、90年代のR&Bに影響を受けたエールソングとなっているので、楽しんで観ていただけたらうれしいです！
――新生活を迎える方に聴いてほしい楽曲を教えてください
本多：「Dress Code」です。少し切なさや儚（はかな）さを感じるメロディーの中に、聴く人の背中を押せるような歌詞で、みんなのエールソングになってくれたら良いなと思います。
浜川：「Pa Ri Ra!!」です。「後ろの後ろは前さ」という歌詞があるのですが、落ち込んだ時など前向きにさせてくれる不思議な力がある歌詞とメロディーになっていると思うので、そういう時や盛り上がりたい時に聴いていただけたらうれしいです。
――2人でかなえたい野望を教えてください。
本多：日本、世界を代表する“ROIROM”というブランドの確立！応援よろしくお願いします。
浜川：老若男女問わず、日本の皆さんにROIROMを知っていただきたいです。2人で主演、主題歌をしたいです。
【ライブ写真】世界観もぴったり！なROIROM
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。ROIROMが出演したDAY2は18日までABEMAにて無料見逃し配信している。
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください。
本多：全曲注目してほしいです！さまざまなジャンルの楽曲を披露させていただいたので、笑って泣いて、楽しんでいただけたらうれしいです。
浜川：今回初めてパフォーマンスさせていただいた「Dress Code」は、90年代のR&Bに影響を受けたエールソングとなっているので、楽しんで観ていただけたらうれしいです！
――新生活を迎える方に聴いてほしい楽曲を教えてください
本多：「Dress Code」です。少し切なさや儚（はかな）さを感じるメロディーの中に、聴く人の背中を押せるような歌詞で、みんなのエールソングになってくれたら良いなと思います。
浜川：「Pa Ri Ra!!」です。「後ろの後ろは前さ」という歌詞があるのですが、落ち込んだ時など前向きにさせてくれる不思議な力がある歌詞とメロディーになっていると思うので、そういう時や盛り上がりたい時に聴いていただけたらうれしいです。
――2人でかなえたい野望を教えてください。
本多：日本、世界を代表する“ROIROM”というブランドの確立！応援よろしくお願いします。
浜川：老若男女問わず、日本の皆さんにROIROMを知っていただきたいです。2人で主演、主題歌をしたいです。