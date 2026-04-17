51歳・盒粁吃Г逆転でシニア初V 兼本貴司、すし石垣2位
＜ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント 最終日◇17日◇箱根カントリー倶楽部（神奈川県）◇7060ヤード・パー71＞国内シニアツアーの最終ラウンドが終了した。51歳の盒粁吃Г5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。トータル8アンダーで2打差を逆転し、うれしいシニア初優勝を果たした。
〔写真〕奥様は元アイドルゴルファー
トータル6アンダー・2位タイに兼本貴司とすし石垣。トータル5アンダー・4位タイには田中秀道、飯島宏明、白潟英純が入った。片山晋呉はトータル4アンダー・8位タイ。藤田寛之はトータル3アンダー・15位タイ、開幕2連勝を狙った横田真一はトータル1オーバー・38位タイで大会を終えた。今大会の賞金総額は5500万円。優勝した盒兇1100万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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