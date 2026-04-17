日本バレーボール協会は17日、2026年度男子日本代表の登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（30、ペルージャ）、西田有志（26、大阪ブルテオン）、郄橋藍（24、サントリー）、関田誠大（32、サントリー）らに加え、高校生ナンバー1アタッカーの呼び声高い一ノ瀬漣（17、鎮西高3年）、キューバ出身で日本に国籍を変更していたデ アルマス アライアン（25、サントリー）ら4人が初選出となった。

【バレー】ネーションズリーグ 勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート

男子日本代表は、ロラン・ティリ監督（62）のもと、この登録メンバーから選抜された選手たちが、6月10日から中国・臨沂で行われるネーションズリーグ第1週に出場。7月15日から19日にかけては、Asueアリーナ大阪で第3週が行われる。また、32年ぶりの日本開催となる9月から愛知・名古屋で始まるアジア大会にも、このメンバーで臨む。

【男子日本代表登録メンバー37人・一覧】

◆セッター

深津 英臣（35、ウルフドッグス名古屋）

関田 誠大（32、サントリーサンバーズ大阪）

河東 祐大（28、ジェイテクトSTINGS愛知）

永露 元稀（29、広島サンダーズ）

下川 諒（26、サントリーサンバーズ大阪）

◆オポジット

西田 有志（26、大阪ブルテオン）

宮浦 健人（27、ウルフドッグス名古屋）

西山 大翔（23、大阪ブルテオン）

高橋 慶帆（22、パリ・バレー／フランス）

山田 大貴（24、東レアローズ静岡）※オポジット、アウトサイドヒッター登録

◆アウトサイドヒッター

大塚 達宣（25、パワーバレー・ミラノ／イタリア）

新井 雄大（27、広島サンダーズ）

富田 将馬（28、大阪ブルテオン）

郄橋 藍（24、サントリーサンバーズ大阪）

石川 祐希（30、シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ／イタリア）

甲斐 優斗（22、大阪ブルテオン）

デ アルマス アライン（25、サントリーサンバーズ大阪）

後藤 陸翔（24、東京グレートベアーズ）

工藤 有史（24、VC長野トライデンツ）

川野 琢磨（19、早稲田大2年）

一ノ瀬 漣（17、鎮西高3年）

◆ミドルブロッカー

小野寺 太志（30、サントリーサンバーズ大阪）

山内 晶大（32、大阪ブルテオン）

郄橋 健太郎（31、ジェイテクトSTINGS愛知）

村山 豪（27、東京グレートベアーズ）

西本 圭吾（27、広島サンダーズ）

エバデダン ラリー（25、大阪ブルテオン）

麻野 堅斗（21、早稲田大4年）

三輪 大将（26、広島サンダーズ）

西川 馨太郎（26、大阪ブルテオン）

佐藤 駿一郎（25、ウルフドッグス名古屋）

伊藤 吏玖（24、東京グレートベアーズ）

◆リベロ

小川 智大（29、サントリーサンバーズ大阪）

備 一真（28、インポスト・ChKS・ヘウム／ポーランド）

山本 智大（31、大阪ブルテオン）

武田 大周（24、東レアローズ静岡）

高橋 和幸（26、ジェイテクトSTINGS愛知）

男子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）21時00分〜 vsウクライナ

6月12日（金）21時00分〜 vsポーランド

6月13日（土）17時30分〜 vs中国

6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア

6月27日（土）00時00分〜 vsイラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日＠中国（寧波北侖）