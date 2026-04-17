アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議について、今週末に行われる可能性があると述べました。

トランプ大統領

「イランは合意を望んでいて、我々も順調に協議を進めている」

トランプ大統領は16日、イランとの協議が今週末に行われる可能性があると言及し、合意が成立すれば自らパキスタンを訪問する考えを示しました。また、「イランは核兵器を持たないことで合意した」などと主張し、「合意にかなり近づいている」との見通しを示しました。

一方、トランプ氏はイスラエルとレバノンが日本時間の17日午前6時から10日間の停戦に合意したと発表しました。イスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのアウン大統領がホワイトハウスで首脳会談を行う予定だとしています。アメリカとイランの停戦後もイスラエルはレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」への攻撃を続けていて イランが強く反発していました。レバノンでの戦闘がアメリカとイランの協議の妨げとなっていることからトランプ氏が停戦を主導した形です。