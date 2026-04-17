回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボキャンペーン第2弾が4月17日から実施。2500円（以下、税込み）の会計ごとに特製グッズがもらえるプレゼントキャンペーンでは、ラバーコースター（全4種）がもらえます。

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キャンペーンは、同アニメの最新劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」の公開を記念して実施。江戸川コナンが使用する「蝶ネクタイ型変声機」をイメージしたピックが付属する「江戸川コナンのトリックまぐろ」（300円）、最新劇場版のメインキャラクターとなっている萩原千速と横溝重悟、松田陣平と荻原研二をイメージした「千速と重悟のコーヒーミルクフロート」「松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ」（ともに480円）といったコラボメニューが楽しめます。

店舗のテーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に食べ終えた皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、コナンや毛利蘭、灰原哀らが描かれたラバーチャーム（全8種）、缶バッジ（全8種）、「マグネットシート2個セット」（全8種）がもらえます。

5月1日から行われるプレゼントキャンペーンの第3弾は、クッションチャーム（全4種）の予定です。

※価格は店舗によって異なります。