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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「大学生にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、北海道から上京したという19歳の大学生コンビが登場し、浪人時代のエピソードやリアルな貯金額、そして「ずっと友達でいたい」と語る固い絆を明かした。



現在19歳で大学1年生だという2人。1年の浪人期間を経て進学したというが、予備校時代について「思ってたよりは、友達に恵まれて楽しかった」と笑顔で振り返った。ご飯の時間に友人たちと語り合うことが、受験勉強の大きな息抜きになっていたようだ。



勉強にも真摯に取り組んでいたようで、一人の学生は偏差値を「50ちょっとぐらいから75」まで引き上げたと告白。もう一人の学生も「最初の模試で英語30なんぼとか出て、最終58とか」と確かな成長を明かした。第一志望の青山学院大学には惜しくも届かなかったものの、日東駒専に進学し、それぞれの道を歩み始めている。将来の目標や大学生活でやってみたいことを問われると、「金融系とかに就職したい」「公認会計士の資格とかは取ってみたい」「オーストラリアとか留学行ってみたい」と、前向きな姿勢を見せた。



動画の終盤、現在の貯金額が「20万くらい」「40ぐらい」であることや、現在彼女がいないことなど、上京したての等身大なプライベートも赤裸々に告白。さらに「幸せを感じる瞬間は？」という質問には、揃って「友達と楽しい話とかして笑い合ってる時」「友達と遊んでる時」と即答した。



「大人になっていくと友達って減っていく」と語るインタビュアーの言葉を受け、2人は「ずっと友達でいたい」と宣言。新天地での期待と不安が入り混じる中、互いを支え合う若者たちの真っ直ぐな友情が垣間見える心温まるインタビューとなった。