【合コン】友人に“引き立て役”扱いされた！？下げられ続けた私…しかし我慢の限界で“ある行動”に出ると、まさかの展開に！
読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！今回は、友人に誘われて参加した合コンで起きた、思いがけないトラブルのお話です。楽しいはずの飲み会は、予想外の展開へと変わっていきました...。
期待して参加した合コン、最初は順調だったのに
ある日、友人から合コンに誘われました。出会いを求めていた私は、迷わず参加を決めます。
当日、お店に向かっているときは、少し緊張しつつもどこか楽しみな気持ちでした。
最初は和やかな雰囲気で自己紹介が進み、会話も弾み、順調なスタート。
しかし、お酒が進むにつれて、友人の様子に違和感が出てきます。私が男性と話していると、なぜか会話に割って入ってくるようになったのです。
私を下げる発言の連続…もしかして“引き立て役”…！？
やがて友人は、私の失敗談やドジなエピソードを話し始めました。最初は冗談だと思って流していましたが、内容はどんどんエスカレート。
「この子、ガサツで女子力ないんですよ」といった発言まで飛び出します。
その瞬間、私は気づきました。彼女は一緒に楽しむためではなく、自分を良く見せるために私を呼んだのだと。
場の空気も次第にぎこちなくなり、悲しさと同時に怒りがこみ上げてきました。
しかし、この後、主人公が“スカッとするひと言”で裏切り者の友人に反撃…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部