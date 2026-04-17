【合コン】友人に“引き立て役”扱いされた！？下げられ続けた私…しかし我慢の限界で“ある行動”に出ると、まさかの展開に！

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！今回は、友人に誘われて参加した合コンで起きた、思いがけないトラブルのお話です。楽しいはずの飲み会は、予想外の展開へと変わっていきました...。

ある日、友人から合コンに誘われました。出会いを求めていた私は、迷わず参加を決めます。

当日、お店に向かっているときは、少し緊張しつつもどこか楽しみな気持ちでした。

最初は和やかな雰囲気で自己紹介が進み、会話も弾み、順調なスタート。

しかし、お酒が進むにつれて、友人の様子に違和感が出てきます。私が男性と話していると、なぜか会話に割って入ってくるようになったのです。