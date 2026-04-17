本棚からテレビ台までマルチに活躍！おしゃれで使いやすい【アイリスオーヤマ】3段カラーボックスがAmazonで好評販売中！収納スペースづくりにおすすめ♪
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スッキリ片付く大容量！おしゃれに整う【アイリスオーヤマ】収納ボックスがAmazonで好評販売中！
3段タイプのカラーボックス。パーティクルボードの1枚板を使用。別売りの棚板、棚受金具やキャスターを利用してオリジナルの収納スペースをつくることも。リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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縦でも横でも使える。収納物に合わせて縦に置いても横に置いてもOK。
シンプルなデザイン・形状のカラーボックスはDIYにも最適。強度に優れたつくりなので、自分好みにカスタマイズしやすい。また、耐水性に優れた塗装だから濡れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
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厚みがあり頑丈なパーティクルボードを使用。釘を打っても大丈夫。しっかりとしたつくりだから、座ってもOK。収納付きのベンチに。
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3段タイプのカラーボックス。パーティクルボードの1枚板を使用。別売りの棚板、棚受金具やキャスターを利用してオリジナルの収納スペースをつくることも。リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできる。
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シンプルなデザイン・形状のカラーボックスはDIYにも最適。強度に優れたつくりなので、自分好みにカスタマイズしやすい。また、耐水性に優れた塗装だから濡れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
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厚みがあり頑丈なパーティクルボードを使用。釘を打っても大丈夫。しっかりとしたつくりだから、座ってもOK。収納付きのベンチに。