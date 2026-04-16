●長く辛かった花粉シーズンも、ようやく終息へ

●これからは暑さに注意。季節先取りの暖かさがしばらく続く見通し

●そろそろ夏服の入れ替えやエアコンの動作確認など、夏の暑さに向けての準備を



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きのう15日(水)は少々まとまった雨となりましたが、きょう16日(木)はしっかりと青空が広がりました。

雨上がりの晴天で花粉の飛びやすい条件が整いましたが、先週あたりからヒノキ花粉の飛散も減少傾向になってきています。

まだ、あと数日ほどは少し飛ぶ可能性はあるものの、2か月以上にも及んだスギ、ヒノキの花粉シーズンはようやく終わりを迎えようとしています。





この先は花粉より暑さに注意が必要になってきます。

こちらは、きょう16日(木)気象台から発表された1か月予報です。

目先、一か月の気温は平年より高めで、季節先取りの暖かさがしばらく続くことになりそうです。

さらに今月末からのゴールデンウィークも汗ばむ日が多くなる見通しで、お出かけの際は水分補給などの暑さ対策を、しっかり行っていただければと思います。



半袖など夏服の入れ替えやエアコンの動作確認など、この先の暑さに向けての準備をそろそろ行っていただければと思います。





きょう16日(木)県内を覆っていた高気圧は、これから足早に東へと遠ざかり、大陸方面からは低気圧や前線が接近する見込みです。

あす17日(金)は天気の崩れはありませんが、午後になるほど雲の量が多くなりそうです。

これから半袖が活躍するような暑い日も度々やって来ますから、あす17日(金)の午前中の日ざしを活用して、夏服の洗濯なども行ってみてはいかがでしょうか。





あす17日(金)は午後になるほど雲が増えますが、大きな天気の崩れはないと見込んでいます。

最高気温は22度前後。日ざしは控えめでも、南風が吹いて春らしい暖かさとなりそうです。





紫外線情報です。

あす17日(金)午前中に日ざしが届く分、紫外線もやや強くなる予想です。

外出の際はしっかりケアを行いましょう。





台風情報です。

日本の南にある大型で非常に強い勢力の台風4号は、次第に東よりに進路を変え、今週末にかけて日本の東に進む見込みです。





あさって18日(土)は全般的に厚い雲が多くなりますが、雨が降ったとしてもパラパラとしたにわか雨に止まると見込んでいます。お出かけの際は、折り畳み傘があると安心です。

19日(日)には再び日ざしが戻り、各地で夏日続出の汗ばむ陽気。

来週は晴れたり、まとまった雨が降ったり、天気が周期的に変化する見通しです。

晴れる日は気温が高く、5月並みの暑さになると心得て、油断せずにしっかりと水分補給を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）