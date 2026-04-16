【セブン】4月16日追加の無料券は「ハイチュウ」「クランキー」など盛りだくさん。GWに食べるお菓子をお得にゲット。

セブン-イレブン各店では、2026年4月16日から22日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

4月14日から始まった"ひとつ買うとひとつもらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ローソン

・ファミリーマート

・ミニストップ

・セブン-イレブン

「ポテトチップス」の無料券も

1つめの対象商品は、森永「ダースミルク」「白いダース」です。

どちらか1個を購入すると、「ハイチュウ グレープ」「ハイチュウ ストロベリー」「すッパイチュウ レモン味」「うまイチュウ 青りんご味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ロッテ「クランキー ビッグパウチ」「ザクザクやみつき クランキー ビッグパウチ」です。

どちらか1個を購入すると、「クランキー ポップジョイ」「ランキー ポップジョイ ストロベリー」「クランキー ポップジョイ クッキー＆クリーム」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、カルビー「かっぱえびせん」です。

1個購入すると、「ポテトチップス」の「うすしお味」「コンソメWパンチ」「のりしお」「しあわせ濃厚バタ〜」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「カフェラテ風味」「ココア風味」「ヨーグルト風味」「ライチ風味」。

いずれか1本を購入すると、「ザバスミルクプロテイン」の「バナナ」「ココア風味」「ビターショコラ」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、大正製薬「リポビタンファイン 3本パック」と「リポビタンD 3本パック」です。

どちらか1パックを購入すると、「リポビタンD」（100mL）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月23日から5月6日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ