FLOの母の日スイーツ♡華やかケーキでありがとうを伝える3日間

大切な人へ感謝を伝える特別な日に♡FLOから母の日限定スイーツコレクションが登場します。華やかな見た目と贅沢な味わいが魅力のケーキやタルトは、食卓を一気に彩ってくれる主役級スイーツばかり。家族で過ごす温かな時間を、より思い出深いものにしてくれるラインナップをチェックしてみてください♪

華やかな主役ケーキ♡

「母の日フラワーショートケーキ」は直径約15cm、4,255円（税込）。苺とシャンティクリームを重ね、カーネーションをイメージした華やかなデコレーションが特徴です。

「母の日フレーズ・ロゼ」は約12cm、3,229円（税込）。バラの香りがふわりと広がる苺ムースケーキで、大人のご褒美にもぴったりです。

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家族で楽しめるタルト♡

「母の日フリュイタルト」は約20cm、3,229円（税込）。苺や白桃、オレンジなど色とりどりのフルーツをたっぷり使用し、見た目も華やか。

「母の日タルトフレーズ」は約15cm、2,149円（税込）。濃厚なカスタードクリームと苺の組み合わせで、王道の美味しさを楽しめます。

気軽に贈れるプチケーキ♡

「母の日1輪のカーネーションケーキ」は1個799円（税込）。

ピンクのクリームでカーネーションを表現し、中には苺ジュレをサンド。小さくても想いが伝わる、可愛らしいサイズのスイーツです。

販売期間：2026年5月8日（金）～5月10日（日）

販売店舗：FLO全店（松戸アトレデリカ店を除く）

心を伝える甘い時間

FLOの母の日スイーツは、見た目の華やかさと味わいの満足感を兼ね備えた特別なラインナップ♡家族みんなで囲む時間や、大切な人への贈り物にぴったりです。

感謝の気持ちをスイーツに込めて、心温まるひとときを過ごしてみてください♪