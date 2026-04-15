¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÎÐÀç¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤³¤ì¤¬º£¸½ºß¤Î¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤Ç¤¹¡×
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¤ÎVTuberÎÐÀç¤¬4·î15Æü¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×¡¢¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¡¢¥Ò¥È¥ê¥¨¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ösleep sheep syndrome¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î(²¾)¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÎÐÀçËÜ¿Í¤¬ºî¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡Öµ¡³£»Å³Ý¤±¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤Ê¤ÉÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÅ·ëÏ¡×¡¢cadode¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¸¥¬¥È¥é¡×¤È¤¤¤¦2¶Ê¤ÎÎÐÀç¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢ÎÐÀç¤ÎÂ¿ºÌ¤«¤ÄÆÈÁÏÅª¤Ê²»³ÚÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë1Ëç¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
2023Ç¯6·î¤Ë¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ê¤ÉVTuber¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿ÎÐÀç¡£¡ÖÂè1¾Ï´°·ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ËÜºî¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Éé¤Î´¶¾ð¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ
¢£ËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦¤Î¿Í¤òµß¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
--1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó3Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÐÀç¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à(¡Ø¥Ñ¥é¥°¥é¥à¡Ù2023Ç¯10·îÈ¯É½)¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¡È¤ä¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¡ª ¤ß¤ó¤ÊÄ°¤¤¤Æ¡ª ¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤ä¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡È¤ä¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¡ª¡É¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ê¤Î¤«Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--¥á¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç²»³Ú³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
ÎÐÀç¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤·¤¯¤Æ¡£Âè1¾Ï´°·ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È°ìÉô»Ï½ª¡É¤«¤Ê¤È¡£
--¡È¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡É¤È¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÐÀç¡§VTuber¤Î³¦·¨¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢24»þ´Ö¤Ç¾Ã¤¨¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Á´ÉôÄÉ¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¸«Æ¨¤¹¤È¡È¤¢¡¼´Ñ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éº£¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÊì¿Æ¤Ë¤ÏÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬º£¸½ºß¤ÎËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--ÎÐÀç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
ÎÐÀç¡§¤½¤ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤¬È¾¡¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Î¿Í´ÖÀ¤ä¹¥¤¤Ê²»³Ú¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¡¢³Ú¤·¤¤¶Ê¤òÄ°¤¯¤«¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤òÄ°¤¯¤«¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô´ó¤ê¤Ç¡£SHISHAMO¤Î¡ÖËº¤ì¤Æ¤ä¤ë¤â¤ó¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡È¿Í¤Ã¤ÆÆÈ¤ê¤À¤è¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£»°¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î½ÐÎÏÀè¤¬¤º¤Ã¤È²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦¤Î¿Í¤òµß¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈ¾¡¹¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö½ªÃå±Ø¤«¤é¡×¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿ÎÐÀç¤µ¤ó¤Î¤ª¤¸¤¤ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀç¡§¡È½ª¤ï¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤«¤é»Ï¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¡È¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ö½ªÃå±Ø¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤ÇµÞ¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¼ýÏ¿¶Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡£¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö¥¤¥Ä¥é¥¤¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÎÐÀç¡§¤Ü¤í¤Þ¤ë¤µ¤ó¤È¤Î¶Êºî¤ê¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢½é´ü¤Ã¤Ý¤¤ºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£ËÍ¤¬ÉáÃÊ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¡¢º¨¤ß¤Ä¤é¤ß¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Æ¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò¤Ü¤í¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢¤í²á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤«¤Ê¤ê½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î°¦Áþ¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡©
ÎÐÀç¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î2Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢ËÜÅö¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤·¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤Ï¡È¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¡ß ÎÐÀç¡É¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
ÎÐÀç¡§¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤ÎÀ©ºî¤Ï¡È¥ª¥¿¥¯¥Ð¥È¥ë¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤À¤Á½¼ÀèÀ¸¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ØH2¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤â¤¢¤À¤ÁÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¥ã¥Ã¥¥ã¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡£À©ºî¤Î¸åÈ¾¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÙæ¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¡Ö¤³¤Î²Î»ì¤À¤È¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È½Õ²Ú¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶Ê¤òÀººº¤·¤Æ¡£²Î¤Î¼ýÏ¿¤ÎÆü¤â(¶¦Æ±ºî»ì¤Î)RUCCA¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ç®¤ÎÆþ¤Ã¤¿¶Ê¤À¤·¡¢À©ºîÃæ¤«¤é¡ÈÁá¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
--ÎÐÀç¤µ¤ó¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡ØH2¡Ù¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀç¡§¡Ç80¡Á¡Ç90Ç¯Âå¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîµå¥Þ¥ó¥¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥ó¥¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤À¤ÁÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤È¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤È¤·¤Æ¡È¤¢¤À¤Á½¼¤·¤Ð¤ê¡É¤Î²ÎÏÈ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ·ëÏ¡×¡Ö¥¸¥¬¥È¥é¡×¤Î¡ÈSolo Ver.¡É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÐÀç¡§1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ñ¥é¥°¥é¥à¡Ù½é²óÈ×B¤Ë¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡£¡ÖÅ·ëÏ¡×¤â¡Ö¥¸¥¬¥È¥é¡×¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó(¡ÖÅ·ëÏ / ÎÐÀç & ¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡×¡Ö¥¸¥¬¥È¥é / ÎÐÀç & cadode¡×)¤Î¤Û¤¦¤¬Ä°¤ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼¶(¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤)¤µ¤ó¤äkoshi(cadode)¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎÐÀç¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤ó¤À¤ó¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ëÂÖÅÙ¤Ç¤¤¤è¤¦¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¼«³Ð¤¬²Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£VTuber¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ì²ó°ì²ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¡È¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
--¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù½é²óÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãÎÐÀç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024¡ÖÎÐ°ì¿§¡×¡äÀçÂæPIT¸ø±é¤¬¥Õ¥ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÎÐÀç¡§µ×¡¹¤Ë´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤á¤Ã¤Á¤ã²Î¾å¼ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£1st¥é¥¤¥Ö(2023Ç¯6·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÎÐÀç 1st LIVE¡ÖRyushen¡×¡ä in KT Zepp Yokohama)¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀçÂæPIT¸ø±é¤Ï²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤·
¢£º£¸å¤ÏÃç´Ö¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é
--¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î(²¾)¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£²Î»ì¤Ï½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëºî»ì²È¤Î»ù¶Ì±«»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¶¦ºî¤Ç¤¹¡£
ÎÐÀç¡§¡È¶¦ºî¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¸ÄÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢Æó¿Í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤¬2¶ÊÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø(¹õÇ¶¥ß¥³)¤¬¡È¤³¤ì¤ÏËÍ¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÊÌ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Ç¡¢¾¡µ¤¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤âËÍ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡È¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î(²¾)¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø(¿¿Ì¾Éô¶ÁÀ¸)¤ÏËÍ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤¹¤´¤¯½ã¿è¤À¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¥¿¥¯Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡È¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸À¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¤²Î»ì¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ù¶Ì¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÐÀç¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤â¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎÐÀç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡È¿Í¤Ï·ë¶É¡¢ÆÈ¤ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î»ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÎÐÀç¤¬Í§¤À¤Á¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ°ìÉô¤Î¿Í¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¡Ösleep sheep syndrome (feat.¥Ò¥È¥ê¥¨)¡×¤â¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¤æ¡¼¤Þ¤ª(Dr)¤µ¤ó¤ÏÎÐÀç¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÎÐÀç¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ösleep sheep syndrome (feat.¥Ò¥È¥ê¥¨)¡×¤Ï¥·¥Î¥À(¥Ò¥È¥ê¥¨ / Vo, G)¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥Î¥ÀÀá¤À¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤´ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥«¥íP¤Îº¢¤«¤é¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡£
--¥Ò¥È¥ê¥¨¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤Î¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
ÎÐÀç¡§¤Ï¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤¬½Ð¤¹²»¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤æ¡¼¤Þ¤ª¤µ¤ó¡¢¥¤¥¬¥é¥·¤µ¤ó(¥Ò¥È¥ê¥¨ / Ba¤È¤â´Ø¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤æ¡¼¤Þ¤ª¤µ¤ó¡¢¥¤¥¬¥é¥·¤µ¤ó¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°ì½ï¤ËµÊÃãÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö(¥·¥Î¥À¤¬)´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
--±éÁÕ¤¬¥Ò¥È¥ê¥¨¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÎÐÀç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÎÐÀç¡§ºÇ½é¤Ï¡È²Î¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤ËËÁÆ¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄÏ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£²Î¤Î¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú´ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë¤æ¡¼¤Þ¤ª¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¡¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡È¥·¥Î¥ÀÀá¡É¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥È¥ê¥¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Î¥À¤Î¶Ê¤¬Ä°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
--¡ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
ÎÐÀç¡§²Î»ì¤â¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¿²¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÃ¯¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÌëÃæ¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤¬¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¥·¥Î¥À¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡È¿²¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--¡Öµ¡³£»Å³Ý¤±¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤Ï¡¢ÎÐÀç¤µ¤ó¼«¿È¤¬½é¤á¤Æºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡£À©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀç¡§¡Öºî¶Ê¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºî»ì¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤ò¸å¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡È¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡© ¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Çºî¶Ê¤â¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¶Ê¤â²Î»ì¤â¼«Ê¬²á¤®¤Æ¡¢ÀäÂÐÄ°¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
--¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÎÐÀç¡§¤Ê¤Î¤Ç¡Öºî¶Ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤È¤¤â¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤Ã¤Æ¥´¥Ë¥ç¥´¥Ë¥ç¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£
--¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡©
ÎÐÀç¡§ºÇ¶á¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤·¤«´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤Î»Ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ï²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¡ÈÊÌ¤Ë¥¢¥ó¥Á¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡É ¡ÈÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¶±¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó°ì¿Í¤Çºî¶Ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ßÅÄÍ¦µ¤(Key)¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
--¥á¥í¥Ç¥£Àè¹Ô¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂçÎÌ¤Î¥Ï¥ß¥ó¥°¤ò´ßÅÄ¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸°È×¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£²Î»ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìë¤Î»¶Êâ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤¬Ìë¤Î»¶Êâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥à¥À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¸¥à¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡£¤Ç¤â¡¢Ìë¤Î»¶Êâ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â´ßÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤êºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
--²Î»ì¤â¥á¥í¥Ç¥£¤âÎÐÀç¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÎÐÀç¡§¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢10Ç¯¸å¤Ï¡Èºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
--ÀµÄ¾¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î³èÆ°¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎÐÀç¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È°ì¿Í¤¸¤ã²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡È¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤ÊÉôÊ¬¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼«Ìä¼«Åú¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃç´Ö¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ì¤¿¤«¤é¤À¤·¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¿¹ÊþÇ·
©A/N
¡¡
¢£1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù
2026Ç¯4·î15Æü(¿å)È¯Çä
CDÍ½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ryushen.lnk.to/1st_alPR
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69381¡¡7,920±ß(ÀÇ¹þ)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¡ãÎÐÀç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024¡ÖÎÐ°ì¿§¡ä2024Ç¯11·î16Æü¡÷ÀçÂæPIT¸ø±é ¥Õ¥ë¼ýÏ¿
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
TYCT-60260¡¡2,860±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ / Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01.½ªÃå±Ø¤«¤é
02.¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹
03.ÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
¡¡¢¨¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¡ß ÎÐÀç ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê
04.Ç¤Î¼ê¤òÂß¤¹¤è
05.Å·ëÏ (Solo Ver.)
06.¥¸¥¬¥È¥é (Solo Ver.)
07.¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ
¡¡¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î(²¾)¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
08.¥ê¥³¥Í¥¯¥È
09.sleep sheep syndrome (feat.¥Ò¥È¥ê¥¨)
¡¡¢¨ÎÐÀç¡ß¥Ò¥È¥ê¥¨¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê
10.¥«¥ë¥«¥ê¥Ê
11.¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
12.µ¡³£»Å³Ý¤±¤Î¥ï¥ë¥Ä
13.³Î¾ÚÏÀ
¡¡¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãÎÐÀç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024¡ÖÎÐ°ì¿§¡×¡äÀçÂæPIT¸ø±é(2024Ç¯11·î16Æü)
01.½ªÃå±Ø¤«¤é
02.Ç¤Î¼ê¤òÂß¤¹¤è
03.MARBLE(¥«¥Ð¡¼)
04.ÆÈÁ±¿©
05.¤ª¤·¤ã¤«¤·¤ã¤Þ(¥«¥Ð¡¼)
06.¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
07.Reject it now!
08.Å·ëÏ
09.¥¨¥ó¥À¡¼
10.Íõ¥è¥êÀÄ¥¯
11.¥¸¥ç¡¼¥¯¥¹
12.¥¿¥¤¥È
13.¤·¤¢¤ï¤»¥¯¥Ã¥¡¼
14.Í§Ã£ÂåÉ½Àë¸À
15.Rain Drops¡§Ì¥ÏÇ¤Î²Ú
16.¥¸¥¬¥È¥é
17.M(¥«¥Ð¡¼)
18.¥ê¥³¥Í¥¯¥È
19.WE ARE YOU
20.Blowin¡Ç Wind is blowin¡Ç
21.¥¤¥Ä¥é¥¤
¡üÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌCDÉõÆþÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß)¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Î±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
https://www.universal-music.co.jp/ryushen/news/2026-02-06-3/
¢þA¾Þ¡§ÎÐÀç 1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¾·ÂÔ
¡¡¢¨Á´2Éô ¢¨1Éô¤¢¤¿¤ê75Ì¾ÍÍ ·×150Ì¾ÍÍ
¢þB¾Þ¡§ÈóÇäÉÊ¹ðÃÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È ·×100Ì¾ÍÍ
¡¡¢¨¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡õÅöÁª¼Ô°¸Ì¾Æþ¤ê
¡üÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃåÆÃÅµ
https://www.universal-music.co.jp/ryushen/news/2026-03-13/
¢þ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×ÂÐ¾Ý¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß89mm)
¡¦ÄÌ¾ïÈ×ÂÐ¾Ý¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß89mm)
¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤ÎÊ£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥ß¥Ë¿§»æ
¢þAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¡¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎCD¤ÈÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢þ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57Ð)
¢þ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡§¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È
¢þ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É(63Ð¡ß89Ð)
¢þ¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÎÐÀç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÎÐÀç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÎÐÀç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÎÐÀç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡ÎÐÀç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÎÐÀç ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¡¡