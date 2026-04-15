テレビ朝日発の新縦型ショートドラマ『三独乙女はハラが減る』配信スタート！”腹ペコどたばたガールズ群像劇”

テレビ朝日が、縦型ショートドラマで日本一の再生回数120億回超えを誇る「ごっこ倶楽部」とタッグを組み、新たなショートドラマアカウント『三独乙女はハラが減る』（さんどくおとめははらがへる）を4月14日（火）よりSNSで配信スタートした。

今作は、仕事も性格も個性もバラバラなのにひょんなことから仲良くなった女子3人のまわりで起きる”女子ならではの事件や悩み”を、お腹を満たしながら解決するガールズ群像劇。

等身大の20代女性を演じるヒロイン1人目は、松川星演じる渋谷美咲。

広告代理店に勤めインフルエンサーとしても活躍する27歳キラキラ女子。実は友情に厚く友達のためならなんでもしてあげるタイプで、座右の銘は「男は踏み台使い捨て」。

ヒロイン2人目は、朝日音羽演じる上野陽菜。

美容師として日々働き、仕事に全力投球だけど少しおっちょこちょいな23歳。ヒロインの中でいちばんの元気印で、一見話しやすくてモテそうだけど実は恋愛経験はひとなみ程度。ちょっと惚れやすいところも!?

ヒロイン3人目は、朝日奈まお演じる大塚あおい。

かつて会社に勤めたこともあったが馴染めず、現在はネットカフェでアルバイトとして働く25歳。少しぶっきらぼうなところもあるが、仲良くなると笑顔も見せてくれる。ひそかに漫画家になる夢を追いかけているようだ。

彼女たちが、共感、爽快感、時々“飯テロ”を届ける新感覚”腹ペコどたばたガールズ群像劇”を繰り広げていく。

◆『三独乙女はハラが減る』主演3名

【大塚あおい・役】朝日奈まお（24）

俳優・モデル。東京都出身。

被写体モデルとしてキャリアをスタートの後、2024年より俳優活動を開始。ドラマ、映画、舞台、広告と出演作が続く。2026年に一般社団法人日本映画テレビプロデューサー協会が主催である将来の活躍が期待される若手俳優に贈る「第50回エランドール賞 アクターズセミナー賞」を受賞。同年に放送された地上波ドラマでは、シンガーソングライター役を演じその透き通った歌声に注目が集まった。

【上野陽菜・役】朝日音羽（21）

俳優・モデル。鹿児島県出身。

ABEMAの青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。-小夏編-』（2022年）出演をきっかけに芸能界デビュー。映画、テレビドラマ、ショートドラマ作品に多数出演し活躍中。

【渋谷美咲・役】松川星（29）

俳優・モデル。神奈川県出身。

テレビ、縦型ドラマに多数出演するなど俳優として活動しながら、JJ専属をはじめ、美容雑誌やレディースブランドのモデルとして起用されるなどマルチに活躍中。SNSでの発信が注目を浴び、同世代女性のアイコンとしても支持されている。