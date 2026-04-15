レインボー池田、ME:Iと共演で大喜び ダンスレクチャーされメンバー入りに前向き
グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。
【写真】「顔は笑顔ですね？」ME:Iからのダンスレクチャーに必死なレインボー池田
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
池田はME:Iのファンで「皆さんの後は恐れ多い。前説でもやるのに。同じ列に並んじゃったよ！すみません」と恐縮。イベントでは新曲を披露することになったが、池田に一足先に振り付けを伝授することに。池田は「顔は笑顔ですね？」と細かな確認をしながら、その場で覚えた振り付けを披露。「すごく楽しいです。皆さんに囲まれてうれしい」と池田は大喜びで、メンバーからは「Aクラスです！」と告げられ、再び大喜びだった。
その後、ME:Iがパフォーマンスを披露。細かく分析する池田へメンバーは「入ろうとしている」と苦笑い。池田は「ありがとう。いつでも」と加入へ前向きで会場には笑いが起きていた。
【写真】「顔は笑顔ですね？」ME:Iからのダンスレクチャーに必死なレインボー池田
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
その後、ME:Iがパフォーマンスを披露。細かく分析する池田へメンバーは「入ろうとしている」と苦笑い。池田は「ありがとう。いつでも」と加入へ前向きで会場には笑いが起きていた。