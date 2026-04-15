週末を返上して業界研究に励み、泥臭く数字を積み上げてきた。それなのに、目立った成果のない同期が運や社内政治だけで大型プロジェクトに抜擢された－－。自分の努力がすべて無駄に思え、仕事への情熱を失ってしまった相談者。「正当に評価されない」という虚無感に関するお悩みです。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

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相談内容 27歳／男性

入社以来、新規開拓の目標を達成するために、週末も業界研究や資料作りに時間を費やし、泥臭く数字を積み上げてきました。しかし、先日同期がなぜか大型の新規プロジェクトに、いきなりメンバーとしてアサインされました。彼は入社以来大きな成果もなく、仕事ぶりも目立たないタイプです。「運」や「上司に気に入られる」という要素でキャリアの明暗が分かれる現実に、大きなショックを受けています。あの同期に勝る実績も努力もしてきたのに、すべてが無駄だったのかと、虚無感でいっぱいです。能力ではなく社内政治でキャリアが決まるなら、これから先何のために努力を続ければいいのでしょうか。仕事への情熱を完全に失ってしまいました。

「悔しい」と思えるほど努力した自分を肯定する

まず伝えたいのは、あなたが抱いているその「悔しい」という気持ちは、決して悪いものではないということです。

世の中には大器晩成と言いながら実際には何も仕込んでいない人も多いですが、相談者のように泥臭く数字を積み上げてきた努力は、いつか必ず自分に返ってくるものです、と坂井さん。

「運」や「愛嬌」も立派なスキルと捉え直す

同期が選ばれた理由を運や社内政治という言葉だけで片付けてしまうのは、自らの学びの機会を奪うことになりかねないと坂井さんは言います。

上司や周囲の懐に飛び込み、信頼を勝ち取る「気に入られる力」というのも、実は顧客との関係構築に直結する重要なビジネススキルのひとつだからです。

また、新規開拓で数字を作るスキルと、大型プロジェクトを円滑に進めるための利害関係を調整するスキルは、全く別の領域であることも少なくありません。相談者の努力が足りなかったわけではなく、今回のプロジェクトが求めていた役割と、これまでの努力の方向性がたまたま違っていただけという可能性があります。

相手を羨むのではなく、「どうやって上司に信頼されているのか」を学びの対象にすることで、より健全に自分の糧にしていけるはずだと坂井さんはアドバイスしました。

また、周囲に自分がなぜ選ばれなかったのか、悩みを打ち明け足りない部分を教えてもらうのもひとつの手だと坂井さんは提案します。

まとめ

✅悔しがれるほど頑張った自分を認める

✅同期を「学びの対象」と捉え、運や信頼を勝ち取る方法を吸収する

✅周囲に自分の足りない部分を聞いてみる

坂井さんは最後に、10年後に「あのときの悔しさがあったから今がある」と思える日は必ず来る。今の努力を止めず、方向性を微調整しながら進んでほしいと締めくくりました。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太