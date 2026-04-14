y.u mobileがついにeSIMに対応開始！「契約～eSIM切り替えまで」を実際に体験してみた

まずはWebで申し込み！手続きはカンタン

早速、公式HPから申し込んでみました。実際の手続きはとても簡単で、U-NEXT IDの新規作成を含めても5分ほどで完了。入力項目もシンプルなので、スマホ操作に不慣れな方でも進めやすい印象です。特に注意したい点は、MNP予約番号の取得とSIMカードの２つです。



注意点1 MNP予約番号

電話番号を引き継ぎたい方は、事前にMNP予約番号を取得しておく必要があるので忘れないようにしましょう（Webなら最短3分）。取得方法は契約しているキャリアによって異なりますので、詳しくy.u mobileのＨＰをご覧ください。



注意点2 SIMカード

申し込み時に選べるのは物理SIMのみとなります。eSIMを利用する場合は、まず物理SIMで契約し、その後Web上で切り替え手続きを行う必要があります。

現在、お得なキャンペーンが実施されています。期間中の新規申し込みで基本料金が初月無料、他社からの乗り換えならさらに2カ月分が無料となり、最大3カ月無料で利用できます。加えて、利用開始時と無料期間終了後は毎月U-NEXTポイント1,200ポイントがもらえるのも魅力です。



eSIMへの切り替えは本当に簡単？ 実際に試してみました！

eSIMとは、スマートフォン本体にあらかじめ内蔵されているSIMのことです。

y.u mobileはこれまで物理SIM（カードスロットにカードを指すタイプ）のみの提供でしたが、2026年2月25日よりeSIMにも対応しました。

今回無事に契約が完了し、SIMカードが手元に届いたので、早速切り替え手続きを行ってみたいと思います。

切り替え方法を公式HPで確認してみたところ、次のような記載がありました。



工程としては9つ！

（ちょっと多い…？？）

問題なく進められるか若干心配ですが……とりあえず取り掛かってみたいと思います。

マイページにリンクがあるので、今回はこちらから進めていきました。

※せっかくなので、時間も計測します。





【手順】

１.TOP左上のメニューバーをタップ

２.サイドバーに出てきたメニュー一覧から「契約内容確認・変更」をタップ



３.本人確認の認証作業（U-NEXTのIDに紐づけたアドレス宛に確認コードが届くのでそれをコピペ）



4.契約情報が確認できる画面が表示されます。



5.少しスクロールすると、【SIM情報】が出てくるので、変更ボタンをタップ

6.再度、本人確認（３と同様のやり方）し、少しスクロールすると、SIMの各種お手続きの欄がでてきます。その中に、「eSIMへの変更」が表示されるので、［手続きへ］を選択。



EIDの確認方法はがわからない方はこちらをご覧ください。

7.内容を確認しつつ、スクロールしていくと、、、EIDの入力項目が出てきます。

（EIDなんて初めて聞いた。。そんなIDあるんだ。。。）

EIDは、32桁あります。

（え？32桁？？？何度か見直しても32桁……手打ちするには難敵です……！）

今回はダイヤル操作でEIDを表示させたため手打ちしましたが、設定アプリから開くと一括コピーできるのでおすすめです！

※手打ちの場合は3桁ずつ入力していくと入力間違いが起こりませんでしたので、ぜひお試しください！

その後、入力内容確認画面が出てくるので間違いがないことを確認。

さらに注意事項も確認して、チェックボックスを入れます。

最後に申込ボタンを押すと……



「申し込む」をポチ…



受付完了しましたとの画面がでました！

（え？もう申し込み完了？？）

計っていた時間を確認すると、

3分32秒！

本当にスマホひとつで申し込みから切り替えまで出来ちゃいました……！

一番時間がかかったのは、EIDの入力！

体感では1分近く時間を使っています。

自分は入力作業に苦戦しましたが、ネットの手続きに慣れている方なら、おそらく2分以内には受付完了まで行けると思います！



eSIM手続き完了後、どれくらいでネットに繋がる？

eSIMの申し込みが完了すると、まず「eSIMプロファイルのご案内メール」が届きます。届くまでの目安は最大で約1時間ほどです。

メールには、eSIMの設定に必要なQRコードや手順が記載されています。内容に沿ってスマートフォンでプロファイルをダウンロードし、回線の切り替えを行います。

簡単に説明すると、eSIMプロファイルの設定方法は以下です。



詳しくは公式HPに記載がありますので、そちらをご覧ください。

このプロファイルの切り替えが完了すると、基本的にはその場ですぐにネット通信が利用できるようになります。

※y.u mobileは、docomo回線を使用しているため、設定を完了するとスマートフォン上では「docomo（ドコモ）」と表示されます。

実際に試してみたところ、切り替え後はすぐにSNSの閲覧や検索、動画視聴も問題なく行えました。

ただし、まれに切り替え後すぐに通信ができない場合があります。その場合は「APN設定」が正しく行われていない可能性があります。

APN設定とは、スマートフォンでインターネットに接続するための初期設定のことです。この設定が正しく行われていないと、回線自体は開通していても通信ができません。

設定方法はそれほど難しくなく、iPhoneの場合はプロファイルのインストール、Androidの場合は「設定」→「ネットワーク」→「APN」から情報を入力することで対応できます。詳しい手順は公式サイト にも記載されているため、通信ができない場合は一度確認してみてください。



まとめ

実際に申し込みからeSIMの切り替えまで試してみて、想像以上に簡単でした。申し込みもeSIMの切り替えも数分で完結。多少入力に手間取ることはありましたが、スマホ操作に慣れていない方でも問題なく進められる印象でした！

なお現在、「eSIM発行手数料無料キャンペーン」が行われています。期間中はeSIM切り替えにかかる発行手数料440円が無料になるようですので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

y.u mobileのお申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー