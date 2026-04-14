

「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックスは、持続冷感に特化した「ザムスト アームスリーブ COOL EDITION」に手の甲までカバーし、UV対策範囲をさらに拡大したアイテム「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」を、4月14日から発売する。

近年、夏場の暑さは年々厳しさを増す中、屋外スポーツでは熱中症対策に加え、紫外線による身体への影響を抑える対策の重要性が高まっている。

気象庁の観測データによると、皮膚の日焼けを起こす作用を考慮した紅斑紫外線量は、4月から急激に増加し、6〜8月にかけて高い水準で推移している（気象庁：「日積算紅斑紫外線量の月平均値（1997年〜）」）。

また、紫外線量が多い環境下では、皮膚の免疫反応が正常に働きにくくなることからパフォーマンスの低下につながる可能性が指摘されている（ザムスト「スポーツ選手の日焼け・紫外線対策｜パフォーマンス低下を防ぐには」）。

こうした背景から、紫外線対策を兼ね備えたアイテムとして、アームスリーブを取り入れる人が増えている。

ザムストは、近年の酷暑を踏まえ、2022年に持続冷感機能を備えた「ザムスト アームスリーブ COOL EDITION」を発売し、好評を得てきた。

一方で、紫外線量の増加時期の早まりやランニングなど屋外スポーツが広がる中で、従来のアームスリーブでは紫外線対策が十分に行き届かないケースも見られるようになり、より広範囲のUV対策を求める声が寄せられていた。

そこで今回、機能性と快適性はそのままに、UV対策範囲を手の甲まで拡大し、夏場のランニングをはじめとするスポーツシーンやスポーツ観戦をサポートする製品として、「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」を新たにラインアップする運びとなった。

新機能として、手の甲までカバーするロング設計を採用することで、日差しが当たりやすい部位まで、UV対策を強化した。また、サムホール部分をシームレス仕様とすることで、装着時の違和感を軽減し、ストレスなく装着することができる。

TASTEX COOL−EXは、水分に反応し涼感をもたらす天然成分キシリトールを配合している。キシリトールの吸熱反応、爽快感、保湿効果による快適な装着感が期待できる。

接触冷感とは異なり、水分（汗）を吸収し生地自体の温度が下がることで冷感をもたらす。水分がある限り冷感が持続する。

手首から上腕にかけて圧力を段階的に弱める設計で腕全体をサポート。また、腕全体を圧迫することで、疲労につながる筋肉の無駄な揺れを抑える。

優れた伸縮性を持つ繊維、ライクラファイバーを採用し、快適なフィット感とサポート力を提供する。

［小売価格］3498円（税込）

［発売日］4月14日（火）

日本シグマックス＝https://www.sigmax.co.jp