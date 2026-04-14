川崎希、家族旅行で滞在した沖縄の宿を絶賛「ヴィラタイプ最高だ〜」

タレントの川崎希が13日と14日に自身のアメブロを更新。家族で滞在している沖縄の宿での様子を報告した。

13日に「ホテル移動」というタイトルでブログを更新した川崎は「今回のホテルはジャングル感がある自然たっぷりな場所なんだ お部屋はちょっと二階建てみたいになってるよ」と写真を交えて紹介。子どもたちが「わくわくしてるよ笑」と喜んでいる様子を明かし「ちょっと曇り空だけどプールで泳いでのんびりしてるよん」とつづった。

続けて14日に更新したブログでは「ホテルの朝食」と切り出し、朝食の写真を公開。「レストランではグーちゃんのゆらリズムも用意してくださってたりお部屋にもベビーソープや赤ちゃんお世話グッズたくさん置いてあってbaby friendlyでとっても感謝です」と、次女への手厚い対応に感謝を述べた。

さらに「朝食とは思えないくらいな豪華なお食事でバッチリ目覚めました」と豪華な朝食や「ジャングル感たっぷりな景色も素敵」とロケーションにも満足した様子でコメント。滞在したヴィラタイプの宿について「温水プール付き＆お部屋に洗濯機があるのが楽ちんすぎて ヴィラタイプ最高だ〜」と絶賛し、ブログを締めくくった。