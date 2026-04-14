サムスンの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold 8」と、その「ワイド（Wide）」版が7月22日に発表され、Sペンが復活する見込みであると報じられています。

↑次期モデルとワイド版は7月にお披露目？（画像提供／Samsung）

韓国経済TVの取材によれば、サムスンは次回の新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を7月22日に英ロンドンで開催する計画とのこと。このイベントでは、Galaxy Z Fold 8に加えて、噂されている「Wide」モデルも登場する予定とされています。

ロンドンでの開催は、サムスンが折りたたみ製品の発表イベントを世界各地で行ってきた流れを引き継ぐものです。FoldおよびFlip 5は韓国、FoldおよびFlip 6は仏パリ、そしてFoldおよびFlip 7は米ニューヨークで初披露されてきました。Galaxy Z Fold 8の発表が7月下旬になる点も、過去数年のスケジュールと一致しています。

また、通称「Galaxy Wide Fold」と呼ばれるワイドモデルについては、その名の通り広い画面が特徴です。「横長で縦が短い形状」であり、「アップルの折りたたみ機と同じ4:3の画面比率」になるとされています。厚みについては「折りたたみiPhoneより0.5mm薄い水準」と報じられており、こうした「折りたたみiPhone対抗モデル」という位置づけは、他の情報源も伝えてきました。

さらに、サムスンは「Wide Foldを発表した後、Sペンを準備し発表する予定」とされています。現行のGalaxy Z Fold 7では本体を薄型化するためにデジタイザ層を省略し、Sペン非対応となりましたが、今後はその機能が復活することが示唆されています。

もっとも、「Wide Foldを発表した後」という表現が、2026年モデルでSペンに対応することを指すのか、それとも2027年モデル以降になるのかについては、現時点では不明です。

この記事では縦折りのGalaxy Z Flip 8には触れられていませんが、同じイベントで発表されないとすれば不自然です。サムスンは夏のUnpackedイベントで新型スマートウォッチを発表することが多いため、Galaxy Watch 9も予定に含まれている可能性があります。

Source：韓国経済TV

Via：9to5Google

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