有村架純、初の母親役で魅せる“覚悟の表情”『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真解禁
有村架純、黒木華、南沙良が初共演する天野千尋監督最新作『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、初の母親役を繊細かつ力強く演じる有村を捉えた新場面写真4点が解禁された。
【写真】有村架純、母の優しい眼差しも 映画『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。二児の母、大学の研究者、未婚の妊婦。一見犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。彼女たちのイリーガルな自分探しの旅が、一筋縄ではいかない今を生きる現代人に、新しい選択肢を提示してくれる、力強いエンタテインメント作品が誕生した。
キャストには、豪華俳優陣が集結。二児の母・和歌子には、国民的俳優・有村架純。シンガポールで偶然出会い、ともに金の密輸をする共犯者2人を演じるのは、黒木華と南沙良。黒木は奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を演じる。南は貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じ、初の妊婦役に挑む。和歌子（有村）の夫・高志を演じるのは、塩野瑛久。高志の上司・田ノ上役に、斎藤工。清恵（黒木）の同僚である研究者・椎名役を、青木柚が演じる。
本作で、犯罪とは無縁の二児の母だったはずが、やがて密輸にのめり込んでいく主人公・和歌子を熱演した有村。これまで、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した映画『花束みたいな恋をした』（21）をはじめ、大河ドラマ『どうする家康』（23／NHK総合ほか）、Netflixシリーズ『さよならのつづき』（24）、映画『花まんま』（25）、さらに現在放送中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）に出演するなど、数多くの役柄を演じてきた。そんな有村が、本作で本格的な母親役に初めて挑み、新境地を切り開く。
二児の母としてごく平凡な日々を送っていた和歌子（有村）は、突然夫・高志（塩野）が倒れたことをきっかけに、夫が会社の金を横領し解雇されたことを初めて知る。突如借金を追うことになった彼女は急いで仕事を探すが、資格もなく、育児のため時短勤務を希望することもあり、全く勤め先が見つからない。実家を頼ろうにも、そちらも家計は火の車であることを知り、援助を求めることも不可能。途方に暮れた和歌子が行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。そこで、非正規雇用の研究員・清恵（黒木）と、キャバクラで働く未婚の妊婦・麻由（南）と出会ったことで、人生が動き出す――。
天野監督は、「有村さんは、柔らかく見えて揺るぎない芯を持っている印象がありました。和歌子の変化していく過程を説得力をもって見せられると思い、お願いしました」と、オファーの理由をコメント。有村とは撮影前にリハーサルを重ね、夫・高志役の塩野とともに、役になりきって質問に答えるエチュードを行うなど、共にキャラクターを作り上げていったという。さらに「有村さんに和歌子の人物像をより深く教えていただきました」と振り返り、二人三脚で“和歌子”という人物を作り上げていったことを明かした。
今回解禁されたのは、和歌子（有村）を捉えた新場面写真4点。
2人の幼い子どもを連れ、夫・高志の見舞いに訪れた和歌子。その表情からは、夫への怒りと途方に暮れる思いがうかがえる。その一方、空港で子供を抱えながら持っているカバンの中には金塊が。金塊を見つめる和歌子の表情は、どこか微笑んでいるようにも見える。
そのほか、密輸仲間の麻由（南）と清恵（黒木）と共に、税関検査に並ぶカットも。帽子を深く被り、妊婦を装う和歌子。その後ろに並ぶ麻由と清恵の表情からは、どこか張り詰めた空気が漂っている。果たして全員無事に税関を通過することができるのか？さらに、深刻な表情を浮かべ、焦る様子で電話をしている和歌子の姿も収めている。一体彼女の身に何が起こったのか？和歌子が選び取る人生とは──。
不格好ながら2人の子供を守るべく必死に生きていく和歌子。どこにでもいそうな母親の姿から一転、金の密輸をきっかけに次々と降りかかる困難に立ち向かい、やがて一人の女性として強く生きる姿へと変化していく。その揺れ動く心情の変化を、有村が繊細かつ力強く表現している。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より公開。
【写真】有村架純、母の優しい眼差しも 映画『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。二児の母、大学の研究者、未婚の妊婦。一見犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。彼女たちのイリーガルな自分探しの旅が、一筋縄ではいかない今を生きる現代人に、新しい選択肢を提示してくれる、力強いエンタテインメント作品が誕生した。
本作で、犯罪とは無縁の二児の母だったはずが、やがて密輸にのめり込んでいく主人公・和歌子を熱演した有村。これまで、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した映画『花束みたいな恋をした』（21）をはじめ、大河ドラマ『どうする家康』（23／NHK総合ほか）、Netflixシリーズ『さよならのつづき』（24）、映画『花まんま』（25）、さらに現在放送中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）に出演するなど、数多くの役柄を演じてきた。そんな有村が、本作で本格的な母親役に初めて挑み、新境地を切り開く。
二児の母としてごく平凡な日々を送っていた和歌子（有村）は、突然夫・高志（塩野）が倒れたことをきっかけに、夫が会社の金を横領し解雇されたことを初めて知る。突如借金を追うことになった彼女は急いで仕事を探すが、資格もなく、育児のため時短勤務を希望することもあり、全く勤め先が見つからない。実家を頼ろうにも、そちらも家計は火の車であることを知り、援助を求めることも不可能。途方に暮れた和歌子が行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。そこで、非正規雇用の研究員・清恵（黒木）と、キャバクラで働く未婚の妊婦・麻由（南）と出会ったことで、人生が動き出す――。
天野監督は、「有村さんは、柔らかく見えて揺るぎない芯を持っている印象がありました。和歌子の変化していく過程を説得力をもって見せられると思い、お願いしました」と、オファーの理由をコメント。有村とは撮影前にリハーサルを重ね、夫・高志役の塩野とともに、役になりきって質問に答えるエチュードを行うなど、共にキャラクターを作り上げていったという。さらに「有村さんに和歌子の人物像をより深く教えていただきました」と振り返り、二人三脚で“和歌子”という人物を作り上げていったことを明かした。
今回解禁されたのは、和歌子（有村）を捉えた新場面写真4点。
2人の幼い子どもを連れ、夫・高志の見舞いに訪れた和歌子。その表情からは、夫への怒りと途方に暮れる思いがうかがえる。その一方、空港で子供を抱えながら持っているカバンの中には金塊が。金塊を見つめる和歌子の表情は、どこか微笑んでいるようにも見える。
そのほか、密輸仲間の麻由（南）と清恵（黒木）と共に、税関検査に並ぶカットも。帽子を深く被り、妊婦を装う和歌子。その後ろに並ぶ麻由と清恵の表情からは、どこか張り詰めた空気が漂っている。果たして全員無事に税関を通過することができるのか？さらに、深刻な表情を浮かべ、焦る様子で電話をしている和歌子の姿も収めている。一体彼女の身に何が起こったのか？和歌子が選び取る人生とは──。
不格好ながら2人の子供を守るべく必死に生きていく和歌子。どこにでもいそうな母親の姿から一転、金の密輸をきっかけに次々と降りかかる困難に立ち向かい、やがて一人の女性として強く生きる姿へと変化していく。その揺れ動く心情の変化を、有村が繊細かつ力強く表現している。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より公開。