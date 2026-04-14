アメリカのトランプ大統領は13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにし、イラン軍の艦船が近づけば「即座に排除する」と警告しました。

トランプ大統領は13日、イランの港を出入りする船舶を対象にしたホルムズ海峡での封鎖措置を開始したと明らかにし、「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば、即座に排除する」と警告しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、15隻を超えるアメリカ軍の艦艇が配置されていると伝えています。

トランプ大統領

「イランが核兵器を保有することはない。我々は多くの点で合意したが、イランはその点には合意しなかった。だが、彼らは合意するだろう。ほぼ間違いない。いや確信している」

トランプ大統領は13日にイラン側から連絡があったとした上で、「彼らは合意をまとめたがっている」と主張しました。バンス副大統領もイラン側は本国で承認をえるため戻る必要があったとして、協議が継続しているとの認識を示しています。