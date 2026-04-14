約5ヶ月の休養から復帰・アキナ秋山、「おっきな病気とか手術をしたとかでもない」 YouTubeチャンネルで説明
お笑いコンビ・アキナ（山名文和／45、秋山賢太／42）が13日、YouTubeチャンネル「アキナのアキナいチャンネル」を更新。秋山が体調不良で休養していた約5ヶ月間について語った。
【動画】「本当に体調崩してまして」秋山が休養から復帰した約5ヶ月を語ったアキナ
秋山が昨年10月後半から番組や公演を休んでおり、相方の山名文和がピンで活動していた。詳細は公表されず、心配の声が寄せられていた。4日放送のMBSテレビ『せやねん！』にコンビで出演し、復帰を報告した。
復帰後に撮影したという動画では、約5ヶ月間に起こったことを語った。山名が冒頭、「秋山さん体調不良で休んでたから、しゃべることは特にない…。しゃべりたいことある？」と尋ねると、秋山は「本当に体調崩してまして、おっきな病気とかでもないので、なんか手術をしたとかでもないので、話せるエピソードが本当にない。家庭菜園をしていたとかぐらいしか特にない」と説明した。
一方の山名は「たぶん死ぬ前にこの 5ヶ月のことは思い出すと思う」と表すほど濃厚な期間だったようで「最悪と最高がもう折り混ざった5ヶ月でした」と回想。「どうしよう」という不安の中、ピンネタを作ったり、エッセイの執筆したり、さらにはやりたかったことをするなど、模索していたと明かした。
【動画】「本当に体調崩してまして」秋山が休養から復帰した約5ヶ月を語ったアキナ
秋山が昨年10月後半から番組や公演を休んでおり、相方の山名文和がピンで活動していた。詳細は公表されず、心配の声が寄せられていた。4日放送のMBSテレビ『せやねん！』にコンビで出演し、復帰を報告した。
一方の山名は「たぶん死ぬ前にこの 5ヶ月のことは思い出すと思う」と表すほど濃厚な期間だったようで「最悪と最高がもう折り混ざった5ヶ月でした」と回想。「どうしよう」という不安の中、ピンネタを作ったり、エッセイの執筆したり、さらにはやりたかったことをするなど、模索していたと明かした。