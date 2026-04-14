人生の充実感は自分でコントロールできる。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

ただ終わるだけの毎日

「今日も、やるべきことは全部こなしたはずなのに、なぜか何も残っていない気がする」

そんな感覚はないだろうか。

メールを返し、会議に出て、タスクも処理した。

一日中ちゃんと動いていた。

それでも、振り返ると「ただ終わっただけ」のように感じてしまう。

多くの人は、ここで「もっと効率よくやらなければ」と考える。

だが、その発想こそが、人生の密度を下げている。

問題は、やった量ではない。

「どう時間を区切っているか」だ。

この違いに気づかない限り、どれだけ頑張っても、1日は薄いまま終わる。

「20分でできること」だけをしよう

そこでおすすめの方法がある。

「20分でできること」だけをする習慣をつけることだ。

20分という短い時間で良い。

タイマーをセットして、その間だけ集中する。

終わったら、そこで区切る。

やり残したことではなく、

「ここまでできた」と言える時間を積み重ねていく。

それだけで、1日は変わっていくのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）