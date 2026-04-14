テント選びってなんで終わらない？ サバティカル2026年新作のスペックが本気すぎてまた沼に沈みそうな話

テント選びって、なんでいつまで経っても終わらないんでしょうか。ようやく「これだ！」と思える理想の相棒を見つけ、もうこれ以上テントは買わないと心に誓ったはずなのに。

そんなテント沼の住人たちをまたしても深く沈ませそうなのが、アウトドアブランドSABBATICAL（サバティカル）の新作テント＆シェルターの4モデルです。“良い物を永く”という哲学のもと、過酷な環境に耐えうる“強度”、“扱いやすさ”と“軽さ”の最適バランスを追求したという今作。その洗練された構造とこだわりのスペックを見ると、キャンパー心が激しく揺さぶられます。今回はそんな気になる新作4モデルの詳細スペックを重点的に紐解いていきましょう。

■グループキャンプの新たな最適解：SWITCHBACK（スイッチバック）

まず注目したいのが、グループの拠点に最適なミドルサイズシェルター「スイッチバック」（5万9400円）です。ビルディングテープ付きの4コーナーをペグダウンし、ポール2本を差し込むだけで自立するシンプルな設計により、設営・撤収の時間を大幅に短縮できます。

特筆すべきはその居住性と携行性のバランスです。設営時のサイズは幅600cm×奥行370cm×高さ200cmと、最高部で2mの室内高を確保。

腰をかがめずに自然な姿勢で過ごせます。これだけの広さがありながら、収納サイズは長さ65cm×幅30cm×高さ25cm、総重量は5.7kg（ポール1.1kg、インナー1.3kg、ペグ280g含む）に抑えられています。

本体素材には、軽量で引き裂き強度に優れた50デニールシリコーンポリエステルリップストップを採用。また、標準装備の4人用メッシュインナーのボトムには70デニールナイロンタフタ（PUコーティング、耐水圧1,500mm）を使用し、底面からの浸水やダメージをしっかり防ぎます。センターポール（25Φmm）とフロントポールには高強度なA6061アルミポールを採用し、悪天候時でも頼れる剛性を発揮します。

■ソロ・デュオの秘密基地：DCREST（ディークレスト）

次に紹介するのは、ソロやデュオに最適化されたスモールサイズシェルター「ディークレスト」（4万8400円）。スイッチバックと同様の2ポール自立式構造を採用し、スマートな設営が可能です。

設営サイズは幅400cm×奥行330cm×高さ180cmと、コンパクトながらも十分な高さを確保。収納時は長さ65cm×幅25cm×高さ25cm、総重量は4.2kg（ポール790g、インナー1.1kg、ペグ200g含む）と、オートキャンプ以外でも持ち出しやすい絶妙な重量が魅力です。

本体素材はスイッチバックと同じ50デニールシリコーンポリエステルリップストップ。大人2人が就寝できる2人用メッシュインナーが標準装備されており、そのボトムにも70デニールナイロンタフタ（耐水圧1,500mm）が使われています。

最大の特徴は、想像以上に拡張性に優れた前室スペースです。お気に入りのチェアやテーブルを自由に配置でき、天候の影響を受けにくい快適なリビング空間を構築できます。インナーを外して広々としたシェルターとして使うなど、シーンに合わせた柔軟なレイアウトが楽しめる一幕です。

■山岳環境を制するタフネス：「RYNEL（リネル）」

より厳しい環境を想定するなら、自立型ダブルウォールテントの「リネル1」（4万7300円）が見逃せません。フライシートとインナーが一体化した吊り下げ式と、2本ポールのクロス構造を採用。スリーブにポールを通すだけで素早く設営でき、悪天候に強いのが特徴です。本体素材に20D、ボトムに30Dのシリコーン加工ナイロン、DAC社製フレームを採用し、軽さと耐久性を両立しています。￼￼

1人用の「リネル1」のスペックは、幅210×奥行90×高さ95cm。総重量は1,460g（最小重量1,250g）。

ちなみに、居住空間を広げた2人用の「リネル2」（5万1700円）も展開。総重量1,630gで、両者の総重量の差はわずか170g。この200gにも満たない重量差を削って極限の軽さを求めるか、居住性を取るか。

約170gの差ならソロで行く際にも荷物を広げてゆったり過ごせる「リネル2」を選んでしまうかなぁ…。でも長い距離考えると地味に響いてくる重量だよなぁ。と、ついシミュレーションしてしまうのもテント沼の恐ろしいところ。

「もうテントは買わない」という決意をいとも簡単に揺るがす、サバティカルの本気の新作たち。緻密に計算されたスペックと無駄のないデザインを前にしては、物欲に抗うのは難しいかもしれません。今年の春も楽しくも悩ましいテント選びの旅が始まりそうです。

>> サバティカル

＜文／山口健壱（GoodsPress Web）＞

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