食べる前からテンションアガるッッッ！【サーティワン】ビジュ満点♡「新作コラボアイス」

【サーティワン】で4/1よりスタートしたのは大人気キャラクターのゲームとコラボした「新作アイス」。ゲームの世界をイメージしたフレーバーや限定サンデーなどさまざまなメニューが登場しました。数量限定なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

かわいいカップにも注目！

ニンテンドースイッチ™向けソフト「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をイメージしたメニューのひとつ「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」。カップはマリオやヨッシーがデザインされた特別仕様。好きなアイスを2つ選べて、@ftn_picsレポーターHaruさんはコラボフレーバーの「コットンフルーツ ギャラクシー」をチョイス。ダークブルー・スカイブルー・ホワイトの3色のアイスの中に、黄色いパワースターのお菓子が入っています。

限定フレーバーはこだわり満載

公式サイトによるとダークブルーは「コットンキャンディ風味アイスクリーム」、スカイブルーは「塩ライチ風味ソルベ」、ホワイトは「洋梨風味ソルベ」だそう。レポーターHaruさんは「フルーティーでさっぱりとした味わい」とお気に入りのご様子。パワースターには目があるので確認してみて。スモールダブル\510（税込）、レギュラーダブル\760（税込）です。

チャーム付きがうれしい！

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」は、ロゼッタ・マリオ・チコなどがデザインされたカップに、好きなアイスを2つセレクト。コロンとしたシルエットがかわいい「チコ オリジナル スプーンチャーム」付きです。スモールダブルは\680（税込）、レギュラーダブルは\930（税込）。

数量限定でシールがもらえる！

「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を購入するともらえるのが、こちらの「グランドスター型シャインステッカー」です。マリオやロゼッタが宇宙に浮かんでいるようなデザインで、ここでしかGETできないアイテム。4/1より31万枚限定で配布されるので、コラボアイスを食べてぜひGETしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A