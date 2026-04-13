映画『マリオ』全世界興収1000億円突破 日本公開前に大ヒット
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の全世界興収が発表された。1日より公開中でワールドワイドにおいては、累計興行成績が628,765,135ドル（約1004億750万円）となり、日本円にして早くも1000億円を突破する記録的な大ヒットとなっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
日本では24日より公開されるが、すでに世界中で大ヒット。２週目となるBox Officeにおいてもその勢いはとどまることなく、北米では４月10〜12日の週末3日間の興行で69,000,000ドル（約110億1861万円）、累計308,117,135ドル（約492億323万円）と早くも3億ドルを突破。
インターナショナルでも新たに公開となったポーランドでオープニングNo.1ヒットを記録するなど、累計で320,648,000ドル（約512億428万円）と、インターナショナルでも3億ドルを突破した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。
４月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて４月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング１位を記録した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
日本では24日より公開されるが、すでに世界中で大ヒット。２週目となるBox Officeにおいてもその勢いはとどまることなく、北米では４月10〜12日の週末3日間の興行で69,000,000ドル（約110億1861万円）、累計308,117,135ドル（約492億323万円）と早くも3億ドルを突破。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。
４月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて４月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング１位を記録した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優