松屋、お得なランチセット販売開始 組み合わせ「60種類」最強のセットカスタマイズ可能【概要】
松屋は、4月7日から「松屋の選べる60種ランチセット」の販売を開始した。
【画像】「松屋の選べる60種ランチセット」バリエーション例
午前11時〜午後3時のランチタイム限定で、その日の気分やお好みに合わせて、自分だけの「最強セット」をカスタマイズできるセット。メイン6種、サイド10種で、選べる組み合わせは60種類となる。牛めし並盛とサイドの組み合わせの場合、530円〜の手頃価格でランチを楽しめる。
■選べるメイン（6種）
牛めし
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし
鬼おろしポン酢牛めし
キムチ牛めし
チーズ牛めし
うまトマチーズ牛めし
■選べるサイド（10種）
生野菜
生玉子
半熟玉子
お新香
富士山キムチ
コーラ
豚汁
冷奴
国産とろろ
ポテサラ生野菜
※「お新香」は、季節・店舗によって内容が異なる
価格：530円（税込）〜
単品合計価格より「30円」お得
発売日：2026年4月7日（火）午前11時〜
対象店舗：一部店舗を除く全国の松屋
【画像】「松屋の選べる60種ランチセット」バリエーション例
午前11時〜午後3時のランチタイム限定で、その日の気分やお好みに合わせて、自分だけの「最強セット」をカスタマイズできるセット。メイン6種、サイド10種で、選べる組み合わせは60種類となる。牛めし並盛とサイドの組み合わせの場合、530円〜の手頃価格でランチを楽しめる。
■選べるメイン（6種）
牛めし
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし
鬼おろしポン酢牛めし
キムチ牛めし
チーズ牛めし
うまトマチーズ牛めし
■選べるサイド（10種）
生野菜
生玉子
半熟玉子
お新香
富士山キムチ
コーラ
豚汁
冷奴
国産とろろ
ポテサラ生野菜
※「お新香」は、季節・店舗によって内容が異なる
価格：530円（税込）〜
単品合計価格より「30円」お得
発売日：2026年4月7日（火）午前11時〜
対象店舗：一部店舗を除く全国の松屋