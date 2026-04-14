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氏原とサカモトが出演するYouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「アトラクションみたいなソーセージ #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。動画では、日本ハムの「アンティエ 山葵」を実食レビュー。単なる味の評価にとどまらず、食べる過程でスリルを味わえるという、全く新しいソーセージの魅力を提示している。



こんがりと焼かれた日本ハムの「アンティエ 山葵」が登場すると、まずはサカモトが実食する。一口食べると「ちょうどいい！」と感嘆の声を上げた。さらに咀嚼を続けると、「辛っ！うわ〜いくか〜」「あぁいかなかった」と、山葵特有のツンとした辛さが鼻に抜けそうで抜けない不思議な感覚を表現する。



続いて氏原が箸を進める。口に入れた瞬間に「うわ、すごい山葵の味する！」と驚き、「うわ、辛いの来るっ…！」「はぁ来ない…」と、迫り来る辛さとそれが引いていく安堵感を何度も繰り返す様子を見せた。氏原は「寸止め感すごい」「一番美味い」と絶賛し、サカモトも「初の体験、衝撃走ると思う」とその味を高く評価している。



氏原は「リピートとかではないのかもしれないけど、本当に食ってほしい」と力説し、サカモトとスタッフも「寸止めソーセージ」「新しいジャンル」と称賛。動画の最後には、星4.5つの満点評価が下された。日々の食卓にエンターテインメントを取り入れたい人は、このハラハラする感覚を味わえる新感覚のソーセージを手に取ってみてはいかがだろうか。