マスターズ優勝のマキロイは7億円を獲得 12位の松山英樹はいくら稼いだ？
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外メジャー「マスターズ」が終了した。11日にことしの賞金総額を発表。昨年より150万どる増加し、大会史上最高の2250万ドル（約35億8300万円）となった。優勝したローリー・マキロイ（北アイルランド）は450万ドル（約7億1600万円）を獲得した。
〈連続写真〉松山英樹のダウンブローをマネしたい！ AI分析で分かったアマチュアとの決定的な差とは？
1打差の2位のスコッティ・シェフラー（米国）は243万ドル（約3億8700万円）。21回目の挑戦で悲願達成にならなかったジャスティン・ローズ（イングランド）ら4人の3位タイは、108万ドル（約1億7200万円）を獲得。 7位タイのコリン・モリカワ（米国）は72万5625ドル（約1億1150万円）を稼いだ。 最終日に「69」と追い上げて12位タイに入った松山英樹は42万7500ドル（約6800万円）を手にした。 なお、予選落ちとなった選手にも2万5000ドル（約398万円）が支払われる。 【近年のマスターズ優勝賞金額推移】 ・2025年：420万ドル（ローリー・マキロイ） ・2024年：360万ドル（スコッティ・シェフラー） ・2023年：324万ドル（ジョン・ラーム） ・2022年：270万ドル（スコッティ・シェフラー） ・2021年：207万ドル（松山英樹） ・2020年：180万ドル（ダスティン・ジョンソン）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マスターズ リーダーボード
松山英樹、最終ラウンドのスコアカード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
ローリー・マキロイが史上4人目の連覇を達成 1差2位にスコッティ・シェフラー 松山英樹は12位
マスターズの賞金総額は史上最高35億円 優勝賞金7億円超
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1打差の2位のスコッティ・シェフラー（米国）は243万ドル（約3億8700万円）。21回目の挑戦で悲願達成にならなかったジャスティン・ローズ（イングランド）ら4人の3位タイは、108万ドル（約1億7200万円）を獲得。 7位タイのコリン・モリカワ（米国）は72万5625ドル（約1億1150万円）を稼いだ。 最終日に「69」と追い上げて12位タイに入った松山英樹は42万7500ドル（約6800万円）を手にした。 なお、予選落ちとなった選手にも2万5000ドル（約398万円）が支払われる。 【近年のマスターズ優勝賞金額推移】 ・2025年：420万ドル（ローリー・マキロイ） ・2024年：360万ドル（スコッティ・シェフラー） ・2023年：324万ドル（ジョン・ラーム） ・2022年：270万ドル（スコッティ・シェフラー） ・2021年：207万ドル（松山英樹） ・2020年：180万ドル（ダスティン・ジョンソン）
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