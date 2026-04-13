この春、女性刑事ドラマが熱くなりそうだ。『未解決の女』『夫婦別姓刑事』がスタート。前者は人気シリーズ第3弾、後者は新機軸。古くは浅野温子『沙粧妙子』、近年も名作が。アクションやドンパチな男性刑事にはない、女性刑事ドラマだからこその魅力がそこに…。あなたのベスト女性刑事ドラマはなに？

【結果一覧】1000人が選ぶ「面白かった」女性刑事ドラマTOP10

この春、女性刑事ドラマが2本同時にスタートする。

4月16日からはテレビ朝日系で、鈴木京香と黒島結菜がバディを組む『未解決の女 警視庁文書捜査官Season3』。6年ぶりの人気シリーズ第3弾となる。

フジテレビ系では橋本愛と佐藤二朗のW主演で『夫婦別姓刑事』がスタート。夫婦であることを同僚に隠し、難事件を解決するストーリーだ。

古くは浅野温子の『沙粧妙子─最後の事件─』、近年は天海祐希の『緊急取調室』シリーズなどなど、男性のイメージが強い“刑事”を女性が演じ、数々の名作を生んでいる。1000人が選んだ「面白かった」女性刑事・警察ドラマは？

10位『富豪刑事』

'05年、テレビ朝日系。深田恭子主演。筒井康隆の原作小説を大胆にアレンジ。大富豪の令嬢刑事が“お金の力”で事件を解決するコメディー。

「深キョンの浮世離れしたお嬢様っぷりが可愛かったし、解決法がありえない方法で面白かった」（54歳・女性）、「ばかばかしくて気軽に見れた」（60歳・女性）。

9位『天国と地獄〜サイコな2人〜』

'21年、TBS系日曜劇場。綾瀬はるか主演。まじめな女性刑事と猟奇殺人犯の男の“魂が入れ替わる”という異色の設定で話題を呼んだ。

「高橋一生は演技が上手なのはわかってたけど、綾瀬はるかもうまくて見直した」（60歳・女性）、「2人がそれぞれの異性に入れ替わったときの演技が見事だったし、見ものだったから」（53歳・女性）など、2人の演技力が好評。

8位『ケイゾク』

'99年、TBS系。中谷美紀主演。天才的な頭脳を持つ女性刑事と、渡部篤郎演じるダメ男刑事のバディが未解決事件に挑むサスペンス。演出は堤幸彦。

「シリアスとコメディーのバランスが絶妙だった」（38歳・男性）。中谷の天然と渡部のコンビが生む化学反応は、後の『SPEC』『TRICK』につながる“堤ワールド”の原点。

7位『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』

'10年、TBS系。戸田恵梨香主演。『ケイゾク』の世界観を引き継ぎ、特殊能力を持つ犯罪者と対峙する女性刑事を描いたSFサスペンス。加瀬亮とのバディも話題に。

「SFと警察ものとギャグの不思議な融合」（59歳・男性）、「内容も演技も全部最高だった。他の人では成り立たなかった」（47歳・女性）。

6位『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』

'21年、日本テレビ系。戸田恵梨香・永野芽郁W主演。交番勤務の女性警察官の日常をコミカルに描いた。

「ギャグ要素が盛りだくさんで警察ドラマっぽくなく楽しめた」（16歳・女性）、「クスッと笑える内容でバランスがちょうどよく、すごく面白かった。何回も何回も見ました」（15歳・女性）など、10代から多くの支持を集めた。“等身大の警察官”を描いたことで従来の刑事・警察ドラマとは異なるファン層を開拓。

5位『ストロベリーナイト』

'12年、フジテレビ系。竹内結子さん主演。トラウマを抱える警視庁捜査一課の女性警部補が、凶悪事件に立ち向かう。

「女性だからと差別を受けながら事件を解決するところが良かった」（75歳・女性）、「派手なアクションはなく、少し切なさも感じるまじめな刑事もの」（46歳・女性）。竹内さんのハマり役の一つ。「もう続編が見れなくて残念」（64歳・女性）という声が切ない。

4位『BOSS』

'09年・'11年、フジテレビ系。天海祐希主演。アメリカ帰りの型破りな女性管理官が、ワケありの部下たちとチームで難事件に挑んだ。

「こんな女性の上司がいたらついていきたい」（52歳・女性）、「天海祐希の理想の上司像のイメージを定着させた作品」（49歳・男性）。“頼れるボス”としての天海祐希像を世間に刻みつけた。

3位『アンフェア』

'06年、フジテレビ系。篠原涼子主演。警視庁捜査一課の女性刑事が組織の裏に潜む巨大な陰謀に巻き込まれていくサスペンス。3度にわたり映画化も。

「犯人が全然わからなくて面白かった」（43歳・女性）、「ストーリーが秀逸」（45歳・男性）など、脚本を評価する声が多数。もちろん主演も好評。「篠原涼子のクールで闇を抱えていそうな感じが良かった」（57歳・女性）

2位『緊急取調室』

'14年にシリーズ1、その後シリーズ5まで放送。テレビ朝日系、天海祐希主演。警視庁に新設された取り調べの専門部署を舞台に、容疑者との心理戦を描くシリーズ。

「男社会の中で女にしかできない取り調べをこなしていったのは面白かった」（79歳・女性）、「天海祐希さんが迫真の演技で迫力があった」（17歳・男性）と、幅広い世代が支持。天海は4位『BOSS』と合わせ、トップ10に2作がランクイン。

2位との差は倍法医研究員の女、1位『科捜研の女』

テレビ朝日系、沢口靖子主演。'99年に放送開始。'24年までシリーズ総数24。'26年のスペシャルでファイナルを迎えた。京都府警の科学捜査研究所を舞台に、法医学や科学の専門知識で事件の真相に迫る。

「面白おかしいところが少なく、科学的で冷静かつ客観的な内容が多いから」（44歳・男性）、「今まで焦点が当たらなかった科捜研がメインで斬新だった」（30歳・女性）、「新しい科学技術で事件を解決していくのが面白かった。終了してしまったのは本当に残念」（64歳・男性）。

2位に倍以上の大差。上位作品にはコメディー要素が評価されたものが多いが、1位は真逆だった。

この春始まる2作品は、「面白かった」「つまらなかった」どちらにランクインする？

1000人が選んだ「つまらなかった」女性刑事・警察ドラマはこちら