マインツvsフライブルク スタメン発表
[4.12 ブンデスリーガ第29節](OPELアレーナ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 22 ニコラス・フェラチュニク
MF 24 川崎颯太
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 19 アントニー・カシ
DF 30 シルバン・ビドマー
DF 48 K. Potulski
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 15 レナード・マロニー
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 22 シリアケ・イリエ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
ユリアン・シュスター
※26:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 22 ニコラス・フェラチュニク
MF 24 川崎颯太
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
GK 1 ラッセ・リース
DF 19 アントニー・カシ
DF 30 シルバン・ビドマー
DF 48 K. Potulski
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 15 レナード・マロニー
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 22 シリアケ・イリエ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります