[4.12 ブンデスリーガ第29節](OPELアレーナ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[マインツ]

先発

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 4 シュテファン・ポッシュ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・ムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 8 パウル・ネベル

MF 22 ニコラス・フェラチュニク

MF 24 川崎颯太

FW 20 フィリップ・ティーツ

FW 23 シェラルド・ベッカー

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 19 アントニー・カシ

DF 30 シルバン・ビドマー

DF 48 K. Potulski

MF 10 ナディエム・アミリ

MF 15 レナード・マロニー

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 14 ウィリアム・ボービング

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 7 デリー・シャーハント

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 22 シリアケ・イリエ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります