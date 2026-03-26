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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【EXPO2025Futures Festival】歴代キャラクター大集合！ トゥンクトゥンク、ミャクミャク、モリゾー、キッコロ、花ずきん」と題した動画を公開した。動画には、大阪・関西万博の開幕1年前を記念するイベント「EXPO 2025 Futures Festival」のステージトークの様子が収められている。



ステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクをはじめ、1990年の「花と緑の博覧会」の花ずきんちゃん、2005年の「愛・地球博」のモリゾーとキッコロ、2027年開催予定の「GREEN EXPO」のトゥンクトゥンクなど、歴代のキャラクターが大集合した。登壇した吉村洋文大阪府知事も、その豪華な光景を「全部のせみたいになってますね」と笑顔で表現した。



トークセッションは「万博が開幕して1年が経過した未来（2026年）」というユニークな設定で進行した。

万博のレガシーについて吉村知事は、iPS細胞を活用した心臓シートや空飛ぶクルマなどに言及し、「未来社会が10年後、20年後当たり前になっているような、そんな大阪・日本を目指したい」と語った。

イベントの最後には、2027年の横浜や2030年のサウジアラビアでの博覧会開催を見据えた意気込みが語られ、未来へのつながりと期待感を力強くアピールする締めくくりとなった。