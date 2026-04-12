米マット最高峰で初のキューバ人女子王者が誕生。強さと美しさを兼ね備えた新女王の挑発的なポーズと戴冠を祝う大胆衣装が話題となっている。

【映像】キューバ人美女の“国旗モチーフ”ド派手衣装

WWEの育成ブランド「NXT」公式アカウントが8日、X（旧ツイッター）を更新。新王者ローラ・ヴァイスがベルトと共に記念写真を撮影する模様を公開した。

日本時間8日に放送されたNXTの特番にて、ローラ・ヴァイスは激闘の末に悲願のNXT女子王座を奪取。公開された映像では、星条旗とキューバ国旗をイメージした眩いクリスタルのコスチュームに身を包んだローラが、新王者として誇らしげにベルトを掲げる姿が収められている。特筆すべきは、彼女がNXT女子王座を戴冠した“史上初のキューバ人女性”となったことだ。それだけでなく、彼女は既に保持していたNXT北米女子王座と合わせ、キューバ人選手として初の「二冠王者」という歴史的快挙を成し遂げ、NXTの頂点に君臨することとなった。

ローラは元MMA（総合格闘技）ファイターとして「ベラトール」などで活躍した異色のバックボーンを持つ。その研ぎ澄まされた打撃センスと、ラテンのリズムに乗せた華麗なダンスを融合させた独自のスタイルは、唯一無二の存在感を放っている。格闘技界からプロレス界へ転身後、驚異的なスピードで進化を続けてきた彼女が、ついに「黄金のベルト」を手にした瞬間は、ブランド全体の勢力図を塗り替える大きな転換点となった。

NXT公式アカウントは「The NEW NXT Women’s Champion @lolavicewwe!（新NXT女子王者、ローラ・ヴァイス！）」と、新たな時代のリーダーを祝福。カメラに向かって不敵な笑みを浮かべる彼女の姿からは、長期政権を築こうとする強い覚悟が感じられる。

この投稿に対し、ファンからは「初のキューバ人二冠王者、君を誇りに思うよ」「あなたが勝ち取ったんだ。おめでとう」「あなたがベルトを巻くのに相応しい」といった熱狂的な反響が寄せられている。

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