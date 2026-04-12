4月11日、テレビ東京系『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』が放送された。ヤクルトファンの出川がMCを担当、プロ野球を愛してやまないタレントたちが集まり順位を予想する番組で、今回が4年めとなる。

「おじさんの戯言」をテーマに忖度なしの激論が交わされ、野球ファンも楽しみにしている恒例番組なのだが、今年はある “芸人” が非難の的に……。

それは、各チームの戦力をファンのタレントがプレゼンする企画でのこと。

DeNAファンのオズワルド伊藤俊介が「理想のスタメン」を発表する際、「すごいYouTubeの方を見つけまして」と、スマホを見ながら説明すると、共演者からブーイングが。

続けて、投手のローテーションで、1巡6人のうち、東克樹投手とデュプランティエ投手の名前が2回出てくるという、めちゃくちゃな予想を披露した。

これには中日ファンの立川志らくも「昭和の野球だよ」と呆れ顔。また、デュプランティエが阪神から移籍してきたことを知らなかったことに、出川も「それも知らないのかよ！ これはかばい切れないよ。（にわかファンだと）今まで散々かばってきたけど」とダメ出しをした。

さらに、日本ハムファンの伊集院光が、藤波晋太郎を一軍のローテーションに入れることに疑問を呈すると、伊藤は「あなたに藤浪の何がわかるんですか!?」と反論。これには伊集院も「お前に野球の何がわかる！」とガチ切れ。

そして、「俺、マネージャーに『これ以上（この番組に）伊藤が出るなら、俺は出ない』って言ったんだよ」と “共演NG” 宣言まで飛び出す展開となった。

藤浪投手は2025年シーズン、登板は6試合のみ。先発は4試合で1勝0敗。2026年はここまで2軍での調整が続いている。

「バラエティとはいえ、伊集院さんやトータルテンボス・藤田憲右さんら、“ガチ野球ファン” が出演するこの番組は、コアな野球ファンも楽しめる内容です。

伊藤さんは、2023年から野球を観始めたことで “にわか” と指摘されがちですが、2024年から3年連続でこの番組に出演しています。

昨年までは、にわかなりにも、少しずつ勉強している様子だったのですが、今回はまさかのYouTube頼りで、伊集院さんが怒るのも当然かもしれません。

周囲のレベルが高すぎたため、伊藤さんの知識不足が目立ってしまった感もありますが、野球ファンからは厳しい指摘が寄せられています」（芸能記者）

この番組については、4月7日放送の『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』でも話題に。伊藤について伊集院は、去年までは初心者ながら真摯に応援する姿がよかったのに、「完全にアイツ、調子に乗ったよね」とバッサリ。

出川は、伊集院が怒った場面ではスタジオが凍りつき、カメラが止まった途端、伊藤が「申し訳ありませんでした！」と反省していたことを明かした。

Xでは《3年目でさすがにあの知識は野球にもチームにも興味と愛が足りない》《本当に野球が好きな人に譲った方がいい》などの厳しい声も少なくない。伊藤、来年は戦力外かもーー。