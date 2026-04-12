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肩の痛みは足首が原因!?高木豊の不調に関節ケアの第一人者が指摘、断裂リスクも

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【肩が痛くて上がらない】放置すると断裂!?高木豊の体に起きている異変」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手でYouTuberの高木豊氏の慢性的な体の痛みの原因を分析し、施術を行う様子が収められている。



長年トップアスリートとして活躍してきた高木氏は、現在「右肩の鈍痛」や「首の左側のガチガチとした痛み」、さらには腰のすべり症や左膝の痛みなど、全身に不調を抱えていることを告白。肩の症状について角田氏は、腱板が腫れて挟まる「インピンジメント」の可能性を指摘し、放置すれば腱が擦り切れて自然断裂を引き起こす危険性があると警告した。



痛みの根本的な原因を探る中で、角田氏は高木氏の「右足首（距骨）のズレ」に着目。右足首に体重が乗せられないため無意識に左重心となり、それが全身のバランス崩れや各関節への負担につながっていると解説した。実際に行われた腕の筋力テストでは、重心のズレによって本来の力が全く発揮できていないことが浮き彫りとなった。



その後、角田氏が右足首の距骨と足の甲の関節を正しい位置にはめ込む施術を行うと、高木氏の足の指がしっかりと地面を掴めるように変化。再び行った筋力テストでは見違えるように腕に力が入り、高木氏も思わず笑い声を上げて驚く姿を見せた。



痛む箇所だけでなく、全身の繋がりから根本原因を見つけ出す「関節整体」の重要性が示された今回の動画。長引く体の痛みに悩む人にとって、自身の姿勢や重心の癖を見直す大きなヒントとなりそうだ。