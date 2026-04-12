スペイン１部レアル・マドリードの次期監督として現フランス代表監督のディディエ・デシャン氏が候補リスト入りしていると、フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」が報じた。

デシャン氏は６月に開幕する北中米Ｗ杯後に現職を退任し、ジネディーヌ・ジダン氏が後任となる見通し。同メディアは「フロレンティーノ・ペレス会長が（現監督の）アルバロ・アルベロアに親近感を抱いているとはいえ、目立った成果なしに彼を留任させるのは困難であり、現時点では楽観視できる状況ではない。こうした状況下、ディディエ・デシャンがその候補リストに含まれている」と指摘した。

フランス代表などで発揮してきた手腕はもちろんのこと、スター選手のエゴの管理も強みとした。さらに、ＦＷキリアン・エムバペやＭＦオレリアン・チュアメニといったフランス代表選手とはすでに信頼関係を築いていることもプラス材料に挙げた。

Ｒマドリードは、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第１戦でバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）に敗れ、第２戦で逆転できず敗退となれば、一気に後任人事が動きだすことは確実。Ｒマドリードのデシャン監督は誕生するのだろうか。