《想像の100倍キレキレだし動きイケメン》

《元気に踊るイワシカちゃんを見てるだけで、すっごく幸せな気持ちになれるよ》

《魂の荒ぶりが出ていて最高です》

【写真】中の人がすごい…キレキレダンスが話題の着ぐるみキャラ

と、TikTokのコメントで絶賛されているのは生姜の酢漬で人気の「岩下の新生姜」公式キャラクターであるイワシカちゃんのダンス動画。

公式キャラのキレキレダンスが話題

「岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市）でのイベントで披露される、激しいキレのあるダンスとイワシカちゃんのかわいらしい見た目とのギャップが、SNSを中心に話題となっています」（全国紙記者）

そこで、週刊女性PRIMEは岩下の新生姜マーケティング担当者に、イワシカちゃんのダンスの始まりについて聞いた。

「イワシカちゃんのグリーティングは2021年9月に始まりました。キャラクターとしては2015年の開館当時から存在していたのですが、この時期に類似品対策としてパッケージ変更があり、イワシカちゃんがパッケージの目印となったタイミングでした。

当時はまだよちよち歩き、といった様子でしたが、次第にパフォーマンスにも慣れ、2022年から徐々にダンスを披露し始め、お客様のリクエストにお応えしたりしているうちに今のようなスタイルになりました。2024年に開設したTikTokも話題となり、1年でフォロワーが1万人を超えました（2026年3月30日現在のフォロワー数は1万8千）」

イワシカちゃんグリーティングでのダンスのバズりを受けて、岩下の新生姜ミュージアムの来場者数も変化が?

「イワシカちゃんグリーティング開始後、年間の来館者数は2倍以上になっています。

グリーティングを目当てに来館されるお客様が増えており、来館者アンケートでは約半数の方が来館動機に『イワシカちゃんに会うため』との回答（直近の結果では49%）、良かったアトラクションを聞く設問でもイワシカグリーティングは毎回人気第1位のコンテンツとなっています」（岩下の新生姜マーケティング担当者、以下同）

岩下の新生姜の売上も2割強アップ

ミュージアムだけでなく、岩下の新生姜の商品自体の売上にもイワシカちゃん効果があったのだろうか。

「イワシカちゃんの人気の影響で、岩下の新生姜の売上も2割強アップしました。イワシカちゃんをきっかけに『初めて岩下の新生姜を食べた』との声も多くいただいており、若い世代を中心に影響の大きさを感じています。

商品パッケージにイワシカちゃんが入っているので、店頭でイワシカちゃんを目印に商品を探してくださる方も多くなりました」

イワシカちゃんのダンスの大反響を受け、

「たくさんの方に喜んでいただけることを大変嬉しく感じております。イワシカちゃんも『岩下の新生姜ミュージアム』も、商品のPRを目指して頑張っておりますので、ぜひ弊社の商品を食べて応援していただけたらありがたいです」とマーケティング担当者は話した。

2割も自社商品の売上をアップさせ、ダンスで何度もバズらせているイワシカちゃん、企業の公式キャラクターの鑑と言える!