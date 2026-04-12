プラスサイズモデル・あいまるが10日、自身のインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。



【写真】愛のサイズ？めちゃ大きなバラの花束 指輪見せて幸せいっぱい

あいまるは「私事ですが、かねてよりお付き合いさせて頂いていた方と結婚いたしました」と指輪の絵文字入りで記し、お相手を紹介。「彼は私の事を何よりも1番に考えてくれて、 毎分毎秒本当にたくさんの愛をくれて、 毎日たっくさん笑わしてくれて、 とても優しく穏やかで思いやりに溢れてて、 本当に頼れるし、頑張り屋さんで 私が苦手なことを全部やってくれちゃうスーパーマンです(笑)」と、愛あふれまくりの表現で伝えた。



「きっとこの人以上に私のことを大切にしてくれる人はいないし、大切に過保護にされすぎて不思議に思うほど愛されてるなって実感できます(笑)」と続け、さらに「この度第一子を授かりました 現在は安定期に入っており、体調も落ち着いてきています」と二重の喜びだったことを明かす。「初めての経験に不安もありますが、 彼の支えもあって安心して過ごせています」と夫のサポートもうかがわせた。



プロポーズは「お家で親友たちと集まっている時に サプライズでしてくれて本当に驚いたし嬉しくて大号泣(笑)」と周囲も含めて涙したという。「本当に私は周りの人に恵まれているなって実感しました」と振り返った。アップした写真は急な展開で部屋着＋仮の指輪であることを記していたが、左手薬指にはリング、大きなバラの花束を抱えた幸せいっぱいのショットだった。



1996年生まれ、愛知県出身のあいまるは、プラスサイズ(大きめサイズの服)モデルとして活躍。「本当に 私が結婚できると思ってなかったし、 赤ちゃんもできると思ってなかったので 人生急展開でまだびっくりしていますが 感謝を忘れずプライベートもお仕事も頑張っていきたいと思っております」と伝え、今後の仕事については改めて報告するとした。



ファンからは多くの祝福の声が届き、「素敵すぎる旦那様と末永くお幸せにっ」「写真から幸せが溢れてるー」「ダブルでおめでとう」「幸せそうで心の底から嬉しいです」「急展開でびっくりしてます！」「素敵な家庭を作っていってください」といったコメントのほか、「是非ウェディングドレス姿も拝見出来れば」とリクエストも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）