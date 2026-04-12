スバル クロストレック（GU系）新車情報・購入ガイド　ブラックの内外装で、よりスポーティさをアップした特別仕様車「Limited Black」登場！

走行性能だけでなく安全性能にも秀でるクロストレック

スバルは、コンパクトSUVであるクロストレック（GU系）に特別仕様車「Limited Black」を設定し発売を開始した。

クロストレック（GU系）は、5ドアハッチバックのインプレッサをベースとし、SUVテイストをプラスしたクロスオーバーSUV。

全長4,480mmというコンパクトなサイズでありながら、最低地上高は本格派SUV並みの200mmを確保。4WDモデルには、スバル独自の4WD制御技術「X-MODE」を装備。優れた悪路走破性能を誇るモデルだ。

また、一般的に最低地上高を200mmと高くとっていると、車両の重心高が高くなり、カーブなどでは不安定になりがちだ。しかし、クロストレック（GU系）は、不安定感なく軽快にカーブを走り抜けることができる。また、こうした走りの良さは、前輪駆動車も同様だ。

そして、予防安全装備パッケージ「アイサイト」による、優れた予防安全性能もクロストレック（GU系）の魅力。交差点内では、対向する車両や自動二輪、右左折時の自転車と歩行者も検知し衝突回避・被害軽減が可能。トップレベルの実力を誇る。また、衝突時に歩行者の被害軽減が可能な歩行者エアバッグも標準装備されている。

装備充実のリミテッドグレードをベースにブラックで引き締めた内外装が特別仕様車「Limited Black」

そんなクロストレック（GU系）に設定された特別仕様車「Limited Black」のベース車両は、小さな出力の1モーター式ハイビームシステム「e-BOXER」を搭載したリミテッド。運転席＆助手席パワーシートやフロントシートヒーター、自動防眩ルームミラーなどが標準装備された充実装備が魅力のグレードだ。

このリミテッドをベースに、下記のブラック系をベースに全体を引き締めた仕様が分かりやすいグレード名となった「Limited Black」だ。最近のSUVでは、こうしたブラック系で全体を引き締めたモデルの人気が高い。

クロストレック（GU系）は、人気SUVということもあり、もともとリセールバリューが高めのモデル。それに加え、特別仕様車「Limited Black」は、人気のブラック塗装を施している。そのため、リセールバリューがより高くなる可能性があるのでお勧めグレードのひとつだ。

【クロストレック特別仕様車「Limited Black」の特別装備】

・18インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）

・本革巻ステアリングホイール（シルバーステッチ、ブレイズガンメタリック加飾）

・ナビゲーション機能

・フロントグリルバー（ブラック塗装）

・ドアミラー（ブラック塗装）

・ルーフスポイラー（ブラック塗装）

・シート表皮 ファブリック/トリコット[グレー/ブラック（シルバーステッチ）]（Premium S:HEV用）

・本革巻シフトレバー（ブレイズガンメタリック加飾）

・インパネトリム/インパネ加飾パネル（ブラック/カーボン調ブレイズガンメタリック塗装）

・インパネセンターリング&シフトリングパネル加飾（ブレイズガンメタリック塗装）

・ドアミラースイッチ（ブラック）

・ピアノブラック調加飾付パワーウインドゥスイッチ

・ドアトリム（ブラック）

・ブラックルーフ&ピラートリム

スバル クロストレック新車価格

クロストレック特別仕様車「Limited Black」 FF 3,234,000円/AWD 3,448,500円