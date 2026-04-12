◇パ・リーグ 日本ハム3―6ソフトバンク（2026年4月11日 エスコンF）

試合前のミーティング。日本ハム・矢沢宏太（25）は、横尾打撃コーチからこう声をかけられていた。「走者がいない時、本塁打を狙って良い。ソロ本塁打で十分だから」。4月2日のロッテ戦（エスコン）以来、7試合ぶりに「1番」での先発出場。走者がいない1打席目から、強烈な先制パンチを放った。

0―0で迎えた初回先頭。1ボールから上沢の150キロツーシームを豪快にフルスイングした。打球は右翼2階席へ突き刺さる1号先頭弾。前回対戦となった3月27日の開幕ソフトバンク戦では、2打数無安打に抑え込まれた相手から待望の一発に「直球、ツーシーム系で抑えに来るのは頭にあった。最高の結果になりました」と、表情を緩めた。

2年連続開幕スタメンを勝ち取るも、前日まで9試合出場で打率・118。焦りもあったが、「横尾コーチには“安打が出ていないからと言って、打撃フォームを変えるな”と声も掛けてくれましたし、郡司さんや（清水）優心さんも“時間の問題だから”と言ってくれていた」と振り返る。精神面の安定が一発の一助となった。

チームは逆転負けを喫したが、これで開幕から13戦25発。「今日出て良かった」と、表情を緩めた矢沢も好調打線の仲間入りをした。（清藤 駿太）