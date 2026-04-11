ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

朝晩と日中の気温差が大きく、着るものに悩みがちな春〜初夏。「そんな時季は、羽織りものと素材選びがポイントです」と話すのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、河村さんがこの時季に取り入れている、コーディネートのアイデア3つを紹介してもらいます。

※ 記事の初出は2025年4月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：コットンカーディガン×リネンのストール

ベーシックなコットン素材のネイビーのカーディガンに、白のワイドパンツを合わせたシンプルなスタイルには、リネンのストールをプラスし季節感を演出。

リネンは通気性が高く蒸れにくいうえに、適度な保湿性もあるため、寒暖差のある日にぴったりの素材です。ナチュラルな風合いもこの季節にマッチします！ ネイビー×ブラウンは、メリハリがついておすすめの配色です。

・カーディガン：ユニクロ（UVカットクルーネックカーディガン ￥2990）

・パンツ：ユニクロ（ワイドトラウザージーンズ ￥3990）

・ストール：アソースメレ

・バッグ：コーチ

・スニーカー：コンバース

2：薄手のジャケット×デニム

薄手のややゆとりのあるジャケットに、すっきりしたシルエットのデニムを合わせました。

寒暖差のある日は、さっと羽織れる軽いアウターがあると安心。薄手のジャケットはバッグに忍ばせて持ち運びやすく、カーディガンやパーカよりもきちんと感が出るため、カジュアルなアイテムとも好相性です。

・ジャケット：ユニクロ（感動ダブルジャケットリラックスフィット ￥7990）

・カットソー：エディション

・デニムパンツ：アッパーハイツ

・バッグ：ルイ・ヴィトン

・シューズ：MM6

3：透け感ブラウス×肩掛けカーディガン

透け感のあるふんわりとしたブラウスは、体にはりつかず風とおしもよいため、日中の暑い時間帯も快適に過ごせます。肩から黒のカーディガンをかけることで、コーディネートを引き締めました。

カーディガンは着るだけでなく、巻くなどアレンジしだいでこなれ感も出せますし、寒くなれば羽織りとしても使えるので便利です。

・ブラウス：ドリスヴァンノッテン

・肩からかけたカーディガン：ユニクロ（数年前のもの）

・パンツ：ユニクロ

・バッグ：エルベシャプリエ

・スニーカー：アディダス

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください