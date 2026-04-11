ユニクロのカーデやジャケットで乗りきる！50代「着る服に悩む」春から初夏のコーデアイデア3つ：4月に読みたい記事
ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！
朝晩と日中の気温差が大きく、着るものに悩みがちな春〜初夏。「そんな時季は、羽織りものと素材選びがポイントです」と話すのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、河村さんがこの時季に取り入れている、コーディネートのアイデア3つを紹介してもらいます。
※ 記事の初出は2025年4月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。
1：コットンカーディガン×リネンのストール
ベーシックなコットン素材のネイビーのカーディガンに、白のワイドパンツを合わせたシンプルなスタイルには、リネンのストールをプラスし季節感を演出。
リネンは通気性が高く蒸れにくいうえに、適度な保湿性もあるため、寒暖差のある日にぴったりの素材です。ナチュラルな風合いもこの季節にマッチします！ ネイビー×ブラウンは、メリハリがついておすすめの配色です。
・カーディガン：ユニクロ（UVカットクルーネックカーディガン ￥2990）
・パンツ：ユニクロ（ワイドトラウザージーンズ ￥3990）
・ストール：アソースメレ
・バッグ：コーチ
・スニーカー：コンバース
2：薄手のジャケット×デニム
薄手のややゆとりのあるジャケットに、すっきりしたシルエットのデニムを合わせました。
寒暖差のある日は、さっと羽織れる軽いアウターがあると安心。薄手のジャケットはバッグに忍ばせて持ち運びやすく、カーディガンやパーカよりもきちんと感が出るため、カジュアルなアイテムとも好相性です。
・ジャケット：ユニクロ（感動ダブルジャケットリラックスフィット ￥7990）
・カットソー：エディション
・デニムパンツ：アッパーハイツ
・バッグ：ルイ・ヴィトン
・シューズ：MM6
3：透け感ブラウス×肩掛けカーディガン
透け感のあるふんわりとしたブラウスは、体にはりつかず風とおしもよいため、日中の暑い時間帯も快適に過ごせます。肩から黒のカーディガンをかけることで、コーディネートを引き締めました。
カーディガンは着るだけでなく、巻くなどアレンジしだいでこなれ感も出せますし、寒くなれば羽織りとしても使えるので便利です。
・ブラウス：ドリスヴァンノッテン
・肩からかけたカーディガン：ユニクロ（数年前のもの）
・パンツ：ユニクロ
・バッグ：エルベシャプリエ
・スニーカー：アディダス
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください