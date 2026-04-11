これはアリかもーーーッ！！【40・50代】が垢抜ける「大人の小顔見えウルフ」

今のヘアスタイルにマンネリを感じたら、顔まわりのレイヤーやシルエットで小顔見えが狙える「大人のウルフヘア」に挑戦してみて。トップのふんわり感と襟足の外ハネでくびれを作ることで、メリハリのある垢抜けスタイルに。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、そんなウルフスタイルをご紹介します。

どこから見ても小顔なネオウルフ

渋谷の「W - TOKYO」代表@motoshi_wtokyo_wolfさんの手がけた「小顔に見えるひし形シルエットのネオウルフ」。ベージュ系のカラーにハイライトを合わせることで、ひし形に整えられたシルエットをより立体的に魅せています。計算されたカットデザインで、ノンスタイリングでもオシャレを演出できそうです。

軽やかな質感のアッシュグレーウルフ

アッシュグレーの落ち着いた色味が映える、軽やかな質感のネオウルフ。トップをふんわりとしたひし形に整えつつ、ベースをしっかり削いで下ろすことで首元に美しいくびれを作り出しています。毛先を軽く外ハネさせるだけで抜け感が生まれ、小顔効果も狙えそう。髪の重たさを解消して垢抜けたい人におすすめです。

清潔感たっぷり！ ソフトブランジュのネオウルフ

「Euphoria新宿通り店・新宿店」@t.ikeda214さんの手がけた「小顔ネオウルフ」。ソフトブランジュの柔らかなカラーが清潔感を漂わせます。ひし形シルエットにカットすることで、やりすぎ感のない、ナチュラルで美しいフォルムに。サイドも襟足もほんのり外ハネに整えれば、遊び心を忘れない、大人のネオウルフの完成です。

艶やかなラベンダーブラウンのボブウルフ

ラベンダーブラウンで、色っぽい艶を引き出した小顔ボブウルフです。トップはやや長めに設定し毛先を内に流すことで、まとまりの良さをキープ。ベースは外ハネに整えてすっきりとしたくびれを作れば、小顔効果を引き出せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里