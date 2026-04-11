「にじさんじ」運営のANYCOLOR、家長むぎのなりすまし行為への注意喚起 なりすまし関係者へ「毅然とした対応を実施」
VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORは10日、公式サイトを更新。にじさんじ所属の家長むぎのなりすまし行為への注意喚起を行った。
【写真】なりすまし行為が確認された家長むぎ
【当社所属ライバー「家長むぎ」に関する「なりすまし行為」等への注意喚起】と題したエントリーを更新。そこでは「現在、SNS上において、当社所属ライバー『家長むぎ』を騙る（なりすます）人物による発信や、『家長むぎ』に対する事実無根かつ、悪意のある憶測の流布を確認しております」と発表。「当社において調査した結果、『家長むぎ』を騙る上記の人物は、『家長むぎ』本人とは一切関係のない別人であることを明言いたします」とも伝えた。
重ねて「当社では、以下の手法による『家長むぎ』への悪質な『なりすまし行為』が複数件発生していることを確認しております」とした。それは「言動や声色を模倣し、またはビジュアルを使用することで自身が当社所属ライバーであるように振る舞い、事実と異なる印象を発信してなりすます行為」となっており「このような『なりすまし行為』は、当社の著作権、営業権等の権利侵害にもつながる行為です。こうした『なりすまし行為』については、理由の如何を問わず、厳にお控えください」とする。
「当社は、一連の『なりすまし行為』、および根拠のない虚偽情報を拡散して当社所属ライバーの名誉を毀損する行為を極めて重く受け止めており、当該なりすまし関係者に対し、毅然とした対応を実施してまいります」と宣言。最後は「今後も『なりすまし行為』を発見した際は、当社お問い合わせ窓口へお問い合わせいただき、当社所属ライバーへのご連絡（SNS上のご連絡や、配信中のコメント等の一切を含みます）はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と結んでいた。
【写真】なりすまし行為が確認された家長むぎ
【当社所属ライバー「家長むぎ」に関する「なりすまし行為」等への注意喚起】と題したエントリーを更新。そこでは「現在、SNS上において、当社所属ライバー『家長むぎ』を騙る（なりすます）人物による発信や、『家長むぎ』に対する事実無根かつ、悪意のある憶測の流布を確認しております」と発表。「当社において調査した結果、『家長むぎ』を騙る上記の人物は、『家長むぎ』本人とは一切関係のない別人であることを明言いたします」とも伝えた。
「当社は、一連の『なりすまし行為』、および根拠のない虚偽情報を拡散して当社所属ライバーの名誉を毀損する行為を極めて重く受け止めており、当該なりすまし関係者に対し、毅然とした対応を実施してまいります」と宣言。最後は「今後も『なりすまし行為』を発見した際は、当社お問い合わせ窓口へお問い合わせいただき、当社所属ライバーへのご連絡（SNS上のご連絡や、配信中のコメント等の一切を含みます）はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と結んでいた。