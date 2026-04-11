史上4人目の連覇へマキロイが首位堅守 6打差2位にリードら 松山英樹16位 片岡尚之は予選落ち
＜マスターズ 2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の第2ラウンド終了した。連覇かかるローリー・マキロイ（北アイルランド）が9バーディ・2ボギーの「65」で回り、トータル12アンダーまで伸ばして、2位に6打差の単独首位で週末を迎える。
【マスターズ事件簿】ノーマンの悲劇、スピースの池ポチャ…写真で振り返る
6アンダー・2位タイには、パトリック・リード、サム・バーンズ（ともに米国）が続く。 5アンダー・4位タイにはジャスティン・ローズ、トミー・フリートウッド（ともにイングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）の欧州勢3人が並ぶ。 松山英樹は6バーディ・4ボギーの「70」で回り、トータル2アンダー・16位タイで決勝ラウンドに進んだ。 世界ランキング1位で大会3勝目を目指すスコッティ・シェフラー（米国）は「74」と落としてトータルイーブンパー。ダスティン・ジョンソン（米国）、ルドビク・オーバーグ（スウェーデン）らと並んで24位タイとなっている。 優勝候補として名前の挙がっていたブライソン・デシャンボー（米国）は、最終18番でトリプルボギーをたたいてトータル6オーバー・60位タイ。予選で姿を消した。 初出場の片岡尚之は「75」でトータル15オーバー・86位タイで予選落ちに終わった。トータル4オーバー・47位タイまでの54人が決勝ラウンド進出を決めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マスターズ リーダーボード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
連覇を狙うマキロイは“順調すぎる”滑り出し デシャンボー＆カプルスは1Hで大たたき「百戦錬磨の選手も罠にハマる」【藤田寛之の目】
渋野日向子出場 国内女子の2Rスタート時間
【マスターズ事件簿】ノーマンの悲劇、スピースの池ポチャ…写真で振り返る
6アンダー・2位タイには、パトリック・リード、サム・バーンズ（ともに米国）が続く。 5アンダー・4位タイにはジャスティン・ローズ、トミー・フリートウッド（ともにイングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）の欧州勢3人が並ぶ。 松山英樹は6バーディ・4ボギーの「70」で回り、トータル2アンダー・16位タイで決勝ラウンドに進んだ。 世界ランキング1位で大会3勝目を目指すスコッティ・シェフラー（米国）は「74」と落としてトータルイーブンパー。ダスティン・ジョンソン（米国）、ルドビク・オーバーグ（スウェーデン）らと並んで24位タイとなっている。 優勝候補として名前の挙がっていたブライソン・デシャンボー（米国）は、最終18番でトリプルボギーをたたいてトータル6オーバー・60位タイ。予選で姿を消した。 初出場の片岡尚之は「75」でトータル15オーバー・86位タイで予選落ちに終わった。トータル4オーバー・47位タイまでの54人が決勝ラウンド進出を決めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マスターズ リーダーボード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
連覇を狙うマキロイは“順調すぎる”滑り出し デシャンボー＆カプルスは1Hで大たたき「百戦錬磨の選手も罠にハマる」【藤田寛之の目】
渋野日向子出場 国内女子の2Rスタート時間