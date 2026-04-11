男子ゴルフメジャーのマスターズ・トーナメントにおなじみのレジェンドがまた事故を起こした。2026年4月10日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、3月末に米フロリダ州で4度目の交通事故を起こして逮捕されたプロゴルファー、タイガー・ウッズ選手（50）を取りあげた。

デーブ・スペクターのダジャレ「もうウッズ手がない」

ウッズ選手は2009年、2017年、2021年と交通事故を起こしている。今回も自身が運転する車がトラックに接触、横転した。捜査当局の映像には、警察の取り調べを受け、ポケットから錠剤も見つかり、飲酒・薬物運手の疑いで逮捕されるウッズ選手が映っていた。

解説したデーブ・スペクターさんはまず「4度目の交通事故、もうウッズ（打つ）手がない」とダジャレをかました。デーブさんによると、ウッズ選手は現在、バネッサ・トランプさんと交際しているという。この人、実はトランプ大統領の長男トランプ・ジュニア氏の元妻。離婚後もトランプ大統領とのつきあいは続いていて、トランプ大統領はバネッサさんもウッズ選手も懇意にしている。

中野信子さん「運転に向いていないとしか言い様がない」

「ただトランプさんはウッズ選手に一つだけ禁止にしているものがある」とデーブさん。それは、孫たち（バネッサさんの子ども）をウッズの車に乗せないことである。

脳科学者の中野信子さんは「さすがに運転に向いていないとしか言い様がない。これぐらいの人になると運転サービスを利用した方がいいと思う」と話す。

デーブさんは「今後の（ウッズ選手とバネッサさん）2人の関係は『彼女は失望している』『今も幸せなカップルのまま』と両極端で真相は不明。ただ、交通事故は人が巻き込まれたら危ないので冷静に見ないといけない」とウッズ選手の運転については疑問符を投げかけた。

車の運転ではOB続きのウッズ選手である。免許返納が賢明かもしれない。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）