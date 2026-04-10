＜かえってフキハラ旦那＞仕事の愚痴を言わないで機嫌が悪くなる…悪口を言ってくれていいのに！
仕事をしていると、仕事内容や職場の人間関係でイライラすることもあるでしょう。また困ったことや悩みごとがあると、それを誰かに愚痴りたくなるものですね。そして一番話しやすいのは家族かもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿が寄せられました。
『みんなの旦那さんは、仕事の愚痴を言ってくる？ うちは愚痴らず1人で機嫌が悪くなっているタイプ。愚痴ってくれた方がこっちは楽なのに』
投稿者さんの旦那さんは、仕事の愚痴を一切言わないそう。でも心の中ではイライラしているので、機嫌は最悪のようですね。家の中でムッとされるくらいなら、愚痴ってくれた方がいいのに……と思ってしまうのでしょう。他のママからも、旦那さんの愚痴についてさまざまな意見が寄せられました。
『愚痴は言わないし、機嫌が悪くなったりしない。自分でうまく消化しているみたい』
『うちも言わない。男のプライドがあるんじゃない？』
旦那さんが仕事の愚痴を言わないのは、職場での出来事を自分なりに片付けているからかもしれません。嫌なことが起きた原因を分析して、今後同じことが起きないように対策を考えるなど、冷静に対処しているのではないでしょうか。旦那さんのなかではすでに解決済みのため、家庭に持ち込まずにいられるのかもしれません。さらに、愚痴を言うのはプライドが許さない場合も。家族に弱音を吐いていると思われたくない、という気持ちが働くのかもしれませんね。
愚痴は言わないけれど…同じ。旦那はイライラしている
『愚痴は言ってこないけれど、機嫌が悪くてイライラしている。会社で何かあったんだろうなと感じるけれど、気づかぬフリをして無視している。八つ当たりされたらたまったもんじゃないから』
言葉にして愚痴は言わないものの、職場で何かトラブルがあったことが明確にわかるほど、イライラした様子の旦那さんもいます。これは投稿者さんの旦那さんと同じですね。妻としてはどんな言葉をかけたらいいのかわかりませんし、何か言って八つ当たりをされるのも嫌。そうなると、「そっとしておくのがよい」との判断のようです。そのうち旦那さんの気持ちも落ち着いてくるのでしょう。
お互いに愚痴を言い合うのはどう？
『同業他社だから、お互い仕事の話はよくする。でも本当に大事なことは言えない（守秘義務など）』
『仕事のことをよくわかっている同業者だから、すごく理解してもらえるし、的確なアドバイスももらえる』
お互いに愚痴を言い合う夫婦もあるそう。もはや愚痴というよりも相談に近いのかもしれません。お互い経験や知識があるでしょうから、アドバイスを求めるようですね。
愚痴を聞くときのコツって？
『よくわからないから、適当に相槌をうっておく』
『言うけれど、冗談ぽく笑い話として話してくる。だから聞く私もさほど嫌な気もしない』
職場での愚痴を言われても、わからないこともあるでしょう。知らない人や複雑な仕事内容のことを話されても、なかなかイメージできないことも。また旦那さん自身がそれほど深刻に考えていないようならば、難しい顔をして聞くこともないでしょう。「そうなんだ」と軽い相槌程度で終わらせることもあるようですね。家族で一緒に深刻になると家庭が暗くなってしまいますから、職場のことは旦那さんに任せるという姿勢なのかもしれません。
家族だからこそ言える愚痴も
『ため込むより愚痴を言ってくれる方が、ストレスにならなそうで安心する』
『半分愚痴で半分私の意見を求めている感じ。ネチネチ嫌味な感じではなく、何があって自分がどういう気持ちなのか、こういうところが納得いかない、などと話してくる。私に話すことで、旦那自身も頭の中を整理できたり、気持ちを落ち着かせたりしているのだと思う。私としても、ある程度把握しておいたほうが、何かあったときに助かると思う』
愚痴はネガティブなものですから、「家庭に持ち込まないで！」と思う人もいるでしょう。一方で、愚痴を言うことでストレス発散になったり、気持ちを整えたりできるならば、その方が安心との意見もあります。旦那さんがストレスをため込んでしまうと、いつか爆発するかもしれません。そうなる前に対処するためにも、事情を把握しておきたいですね。
『家族ってありがたい存在だよね』
投稿者さんの旦那さんが愚痴を言わないのは、旦那さんなりのプライドがあったり、家庭に仕事の話を持ちこみたくなかったりするのでしょう。もしくは、妻に暗い気持ちになってほしくないからとも考えられます。旦那さんと家族の間に、信頼関係がある証拠と言えるかもしれませんね。家庭で愚痴を言いやすい空気を作りつつ、もし今後愚痴をこぼすような場面があれば、軽い気持ちで付き合ってあげるといいかもしれません。